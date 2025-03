Beatbot AquaSense 2 Ultra vince il prestigioso iF Design Award 2025

25 Marzo 2025

Il rivoluzionario robot basato sull’AI per la pulizia delle piscine premiato per la sua avanzata tecnologia e il design innovativo.

BERLINO, 25 marzo 2025 /PRNewswire/ — Beatbot, azienda leader nell’innovazione per la cura intelligente delle piscine, è orgogliosa di annunciare che il suo rivoluzionario robot pulitore per piscine AquaSense 2 Ultra ha ricevuto il prestigioso iF Design Award 2025. Oltre a questo riconoscimento, AquaSense 2 Ultra ha conquistato anche il MUSE Design Award Gold Winner, consolidando la propria posizione di leader mondiale nella tecnologia per la pulizia delle piscine.

AquaSense 2 Ultra, il primo pulitore per piscine 5 in 1 al mondo dotato di intelligenza artificiale (AI), coniuga una tecnologia all’avanguardia con un design studiato per offrire performance e praticità eccezionali. Il suo sistema HybridSense™ AI Pool Mapping , esclusivo del settore, utilizza sensori avanzati, tra cui una telecamera AI e la tecnologia a infrarossi e a ultrasuoni, per navigare nelle piscine con precisione ed efficienza. Il sistema ottimizza i percorsi di pulizia, garantendo una copertura completa e una maggiore efficienza di pulizia, mentre il suo versatile sistema di pulizia gestisce pavimenti, pareti, condotte idriche e persino la superficie dell’acqua.

Il sistema ecologico Clearwater™ di AquaSense 2 Ultra, che utilizza agenti naturali a base di gusci di granchio riciclati per un filtraggio superiore, riduce la necessità di prodotti chimici e pulisce fino a 99.000 galloni quattro volte più velocemente rispetto ai chiarificatori tradizionali. Il rilevamento avanzato dei detriti con navigazione AI e la programmazione adattiva del percorso per piattaforme su più livelli garantiscono che nessun punto venga trascurato, mentre funzionalità come la tecnologia Smart Water Surface Parking e SmartDrain™ semplificano il recupero e la manutenzione.

“Siamo entusiasti di ricevere l’iF Design Award 2025 e il MUSE Design Award Gold Winner per AquaSense 2 Ultra”, ha affermato York Guo, direttore marketing di Beatbot. Questi riconoscimenti dimostrano il nostro impegno verso l’innovazione, l’eccellenza del design e l’esperienza utente. AquaSense 2 Ultra rappresenta il futuro della cura delle piscine, perché combina la tecnologia AI avanzata con soluzioni ecosostenibili per offrire ai clienti un’esperienza fluida e piacevole.

Tecnologia e design pluripremiati

Gli iF Design Awards, organizzati dall’iF International Forum Design GmbH, sono tra i concorsi di design più prestigiosi al mondo. Quest’anno il premio ha richiamato oltre 11.000 candidature da 66 paesi. AquaSense 2 Ultra si è distinto agli occhi della giuria, composta da 131 professionisti, per le sue eccezionali performance in termini di innovazione funzionale, esperienza utente e design estetico. Oltre all’iF Design Award, AquaSense 2 Ultra è stato insignito anche del MUSE Design Award Gold Winner, che riconosce l’eccellenza nel design e nell’innovazione.

Il design elegante e moderno di AquaSense 2 Ultra, abbinato all’avanzata tecnologia di rivestimento IMR, ne esalta la qualità e coniuga perfettamente professionalità ed estetica futuristica. Il suo design senza fili, supportato dalla certificazione IP68 e da altri standard di sicurezza, consolida ulteriormente la sua posizione di prodotto leader del settore. Beatbot, in particolare, ha conquistato l’85% della quota di mercato dei prodotti per la pulizia delle piscine nella fascia di prezzo superiore a $ 1.400, dimostrando ulteriormente la propria leadership nel segmento premium.

Preparatevi alla primavera con una pulizia perfetta grazie alle offerte a tempo limitato di Beatbot

Con l’avvicinarsi della primavera e l’aumento delle temperature, Beatbot lancia l’evento Pulizie di primavera con uno sconto del 15% sul pluripremiato Beatbot AquaSense 2 Ultra, per semplificare le pulizie di stagione e garantire condizioni ottimali per le piscine. L’offerta a tempo limitato è valida da oggi e fino al 31 marzo sul sito web ufficiale di Beatbot e su Amazon Store.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è un marchio tecnologico specializzato nella robotizzazione globale degli ambienti delle piscine. Fondato da esperti del settore con oltre 10 anni di esperienza in aziende leader nella robotica domestica, Beatbot è in rapida crescita, con uffici in diversi paesi e un solido team R&D che costituisce il 70% della sua forza lavoro. Grazie a tecnologie pionieristiche come le pompe idrauliche brushless, la locomozione spaziale AUV, il laser sonar SLAM e gli algoritmi di navigazione per la mappatura dello spazio, Beatbot detiene oltre 221 brevetti (sia già ottenuti che richiesti), tra cui 128 brevetti per invenzioni. L’azienda si impegna a ridefinire la cura delle piscine, affrontando le sfide del settore e offrendo soluzioni all’avanguardia e senza problemi.

