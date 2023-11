Beato Edoardo, la commercializzazione dei materiali ferrosi dal 1933

Novembre 30, 2023

(Adnkronos) – La storica azienda veneta è oggi guidata da Giuliano Beato, rappresentante della terza generazione della famiglia

Santa Maria di Sala (Ve)30/11/2023. I prodotti siderurgici in tutte le forme esistenti sono di fondamentale importanza per le aziende che operano nell’ambito delle carpenterie metalliche, della produzione di macchinari per l’agricoltura, nell’industria, rappresentando un volano significativo per la produzione e la crescita dei rispettivi ambiti di riferimento. Le grandi industrie impegnate nella realizzazione dei prodotti siderurgici vengono affiancate dai rivenditori sparsi in tutta la penisola per la consegna delle lavorazioni, spesso di grandi dimensioni e che richiedono, dunque, particolare esperienza sia nel trasporto di semilavorati siderurgici quali travi, tubolari, ferro laminato e ferro per cemento armato, che nell’organizzazione della movimentazione. “Acquistiamo dalle acciaierie nazionali le produzioni ferrose, immagazzinandole per poi rivenderle alle carpenterie leggere, medie e pesanti. Un’intermediazione di straordinario valore che alimenta lo sviluppo di tantissime industrie, basandoci su un’esperienza quasi centennale, oramai vera e propria tradizione di famiglia”, spiega Giuliano Beato, responsabile a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, dell’azienda Beato Edoardo Materiali Ferrosi. L’attività, fondata nel 1933, ha saputo solcare un periodo storico lungo, complesso, ricco di cambiamenti socioeconomici, rappresentando per la vasta area veneta il punto di riferimento per il settore. “Il nostro bacino d’utenza accoglie clienti dalla provincia veneziana, allargandosi principalmente a Padova e Treviso. Un vasto territorio che conta sulla nostra professionalità per rispondere alle esigenze di produzione dall’alto valore aggiunto”, prosegue il responsabile della Beato Edoardo. Dall’industria manifatturiera all’ambito ingegneristico che richiede costruzioni di grandi dimensioni quali ponti o macchinari per l’industria, dalle officine metalliche al settore edile, l’azienda guidata da Giuliano Beato è impegnata a 360 gradi nella consegna di materiali ferrosi, forte di una storia di 90 anni e professionisti qualificati. Con 5 camion di proprietà per il trasporto in conto proprio, 30 dipendenti e un grande magazzino per la movimentazione merci con carroponti, la Beato Edoardo è un vero e proprio punto di riferimento in Veneto per i prodotti siderurgici. Le crisi internazionali hanno colpito il settore siderurgico? “Devo dire che i prezzi hanno subito, per svariate ragioni, negli ultimi due anni forzi sbalzi sia in aumento che in diminuzione, creando qualche difficoltà nella gestione con clienti e fornitori. Un assestamento a politiche di prezzo e di domanda di mercato più stabile – prosegue il responsabile della Beato Edoardo — ci permette di lavorare con fiducia e offrire alla clientela lo stesso alto standard proposto negli ultimi 90 anni di attività”.

CONTATTI:https://beatosrl.it/