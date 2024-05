Belgium Sleep Systems espande il proprio portafoglio includendo i più vasti territori europei con l’ultima incursione nel mercato francese

22 Maggio 2024

(Adnkronos) – Erembodegem, 22/05/2024 — Il principale fornitore europeo di sistemi per il riposo, Belgium Sleep Systems, è in procinto di lanciare i suoi prodotti e servizi all’avanguardia, abbinati a una velocità di fornitura senza eguali, nel cruciale mercato francese, preparandosi a un aumento esponenziale dei propri volumi di vendita.

Belgium Sleep Systems (BSS), leader nella fornitura all’ingrosso e di marchi proprietari nel settore dei sistemi di riposo e materassi, con una solida presenza in tutta Europa, è orgoglioso di annunciare la sua espansione nel mercato francese. Con oltre 25 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni per il riposo di alta qualità, BSS ha costruito una reputazione di eccellenza e affidabilità. L’azienda vanta un portafoglio di oltre 100 rivenditori in tutta Europa, includendo brand di prestigio come Vivense, Bambi di Türkiye, oltre ai propri marchi esclusivi. Ogni prodotto è sottoposto a rigorosi controlli e certificazioni per assicurare la massima qualità.

Nota per il suo impegno nel fornire un servizio veloce e di qualità, Belgium Sleep Systems attribuisce la sua rapida crescita alla capacità di combinare prezzi vantaggiosi, consegne tempestive e un servizio clienti di alto livello. Il successo dell’azienda ha spinto la sua espansione non solo in Europa, ma anche a livello internazionale.

La decisione di entrare nel mercato francese arriva dopo il successo record di BSS nella regione del Benelux. Con l’impegno di consegnare in 72 ore in qualsiasi parte dell’Europa occidentale, l’azienda si appresta a presentare i suoi premiati prodotti per il riposo e l’arredamento ai consumatori francesi. Tra questi prodotti troviamo la prestigiosa linea di materassi di BSS, acclamata per il suo comfort e la sua qualità, oltre ad altri brand leader come Bambi e Vivense.

Belgium Sleep Systems si impegna a offrire un supporto clienti esclusivo per agevolare una transizione fluida per i consumatori francesi desiderosi di migliorare la qualità del loro riposo. Concentrandosi principalmente sulle maggiori città francesi, l’azienda punta a soddisfare le esigenze dei centri urbani caratterizzati per la forte richiesta di prodotti per la casa di alta qualità. I prodotti saranno disponibili attraverso rivenditori locali selezionati e una piattaforma di e-commerce progettata per soddisfare le esigenze degli acquirenti online.

L’espansione nel mercato francese riflette la visione strategica di BSS di ampliare la sua presenza e raggiungere una base di consumatori più ampia e diversificata. In risposta alla crescente domanda in Francia di soluzioni per il riposo di alta qualità, l’azienda mira a capitalizzare il suo successo nei mercati europei.

Ebubekir Atabey, Fondatore e Direttore Generale di Belgium Sleep Systems, ha espresso il suo entusiasmo per l’espansione commentando: “Siamo molto entusiasti di introdurre BSS nel mercato francese, dove vediamo un enorme potenziale per i nostri innovativi prodotti per il riposo. Questa espansione riflette il nostro impegno nel fornire esperienze di sonno senza pari e la nostra dedizione nel soddisfare la crescente domanda di soluzioni per il riposo di qualità in tutta Europa.”

Belgium Sleep Systems intende sfruttare il proprio collaudato modello di business e strategie operative per penetrare con successo nel mercato francese. L’azienda adotterà una combinazione di vendite dirette, partnership con rivenditori francesi consolidati e robuste campagne di marketing per presentare il proprio brand e i suoi prodotti. Saranno organizzati eventi speciali di lancio e offerte promozionali per attrarre l’interesse iniziale dei clienti e consolidare il riconoscimento del marchio.

Belgium Sleep Systems non è solo un’azienda. È un impegno per la qualità, il comfort e l’eccellenza nel settore dei sistemi di riposo. Con una ricca storia che si estende per oltre mezzo secolo, Belgium Sleep Systems continua a stabilire nuovi standard nel fornire le migliori soluzioni per il riposo ai clienti di tutta Europa.

Per ulteriori informazioni su Belgium Sleep Systems e la sua espansione nel mercato francese, visita il sito https://bss.be

Contatti

Ebubekir Atabey, info@bss.be