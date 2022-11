BELLADONNA e CARLO ROVELLI

Novembre 23, 2022

(Adnkronos) – “Nothing Shines Unless It Burns”

I BELLADONNA METTONO ALL’ASTA COME NFT UN BRANO CON IL FISICO CARLO ROVELLI

Storica collaborazione della rock band romana con il celebre fisico e saggista. L’NFT del brano verrà messo all’asta a partire dal 23 novembre. L’acquirente diverrà anche co-proprietario dei diritti del Master del brano.

23 novembre 2022. Carlo Rovelli è uno dei più celebri fisici viventi: autore del grande successo editoriale Sette brevi lezioni di fisica (tradotto in 41 lingue e più di un milione di copie vendute) e co-fondatore della teoria della gravità quantistica a loop, è stato incluso dalla prestigiosa rivista Foreign Policy nella lista dei 100 pensatori più influenti al mondo.

Il singolo “Nothing Shines Unless It Burns”, è una sorprendente collaborazione fra Carlo Rovelli e la rock band romana Belladonna. La voce e le riflessioni sul Tempo del celebre fisico (che ha dedicato al tema del Tempo il suo saggio del 2017 L’Ordine del Tempo) fluttuano nell’atmosfera rock noir cinematica e onirica creata dalla band fondata da Luana Caraffa e Dani Macchi.

“Nothing Shines Unless It Burns” è un brano di quasi 8 minuti dal forte impattoemotivo, come conferma lo stesso Carlo Rovelli: “Bellissimo per me vedere l’emozione che ha nutrito segretamente il mio libro sul Tempo emergere in questa musica così intensa”.

“Gli interventi parlati di Carlo Rovelli donano al nostro brano una forza ed una multidimensionalità emotiva che ad ogni ascolto ci fa venire i brividi” confessa la cantante dei Belladonna Luana Caraffa.

Il brano è inoltre impreziosito dalla passionale batteria di Alex Elena (producer di artisti internazionali come Lily Allen e Citizen Cope, nominato ai Grammy per il suo lavoro di producer con la cantante soul americana Alice Smith e noto al pubblico rock mondiale per essere stato negli anni ‘90 il batterista degli Skunkworks, la band di Bruce Dickinson degli Iron Maiden) e dal visionario e poetico assolo di violino che incorona il finale del brano di Emilio “Zef” China (violinista/bassista di Peter Murphy dei Bauhaus e di Jonathan Davis dei Korn).

“Nothing Shines Unless It Burns”, è stata scritta da Luana Caraffa e Dani Macchi dei Belladonna, ed è il terzo singolo su NFT della band romana. Lo scorso anno la loro “New Future Travelogue” è stato il primo singolo NFT al mondo ad includere i diritti del Master di un brano. Da allora molti artisti e molti siti di vendita NFT hanno seguito le orme dei Belladonna offrendo questo modello rivoluzionario.

“La musica dei Belladonna è già stata sincronizzata in molti trailer e film internazionali (Minions, Split, Peaky Blinders, The Northman, Fantastic 4, Black Panther, Godless e Fahrenheit 11/9 di Michael Moore per citarne solo alcuni), e saremmo felicissimi se anche “Nothing Shines Unless It Burns” finisse in un film o trailer” dice il chitarrista dei Belladonna Dani Macchi.

Esisterà soltanto un unico NFT ed un’unica copia su vinile di “Nothing Shines Unless It Burns”. L’NFT della canzone sarà messo all’asta e la vincitrice/vincitore dell’astadiverrà co-proprietaria/o dei diritti del Master del brano. La proprietà deidiritti conferirà alla vincitrice/vincitore dell’asta il 50% dei proventi dei Belladonna dello streaming e delle future sincronizzazioni del brano.

La vincitrice/vincitore dell’asta potrà inoltre immediatamente accedere al file di alta qualità WAV del Master originale di “Nothing Shines Unless It Burns”, e al documento che le/gli assegna i diritti del Master del brano. Inoltre le/gli verrà inviato, personalmente dalla band, l’unica copia in vinile 12” esistente del singolo.

L’asta per “Nothing Shines Unless It Burns”, si terrà tra il 23 novembre e il 4 dicembre su Onlymusix, la nota piattaforma italiana di NFT musicali, a questo link:https://www.onlymusix.com/nft/belladonna/254/279

“Nothing Shines Unless It Burns” è su Spotify a questo link:https://open.spotify.com/album/1aRFoik670ZeYSWrOz5fAR

__________________________________________

BELLADONNA Spotify: https://spoti.fi/3N4OWxw

BELLADONNA su Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Belladonna_(band)

BELLADONNA Instagram: http://www.instagram.com/belladonna_band