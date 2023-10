Bellezza e autostima nei bambini: l’Osservazione Audace di Alessandra Ferretti, Beauty Party Genova

Ottobre 30, 2023

La leader del settore dei beauty party svela una filosofia profonda che lega la percezione della bellezza all’autostima dei bambini, sfidando le convenzioni moderne.

Genova, 30 Ottobre 2023 – Il fenomeno dei beauty party sta rapidamente prendendo piede anche in Italia, guidato da aziende visionarie come Beauty Party Genova. In un contesto in cui la bellezza è spesso misurata attraverso lenti superficiali, Alessandra Ferretti, la fondatrice e manager di Beauty Party Genova, offre una prospettiva audace che sfida le norme convenzionali. La sua dichiarazione provocatoria: “Una bambina che si sente bella è una bambina che cresce più sicura di sé,” rilasciata in uno dei numerosi video pubblicati in rete non è solo una riflessione sulla bellezza, ma un invito a riconsiderare come la società percepisce e valorizza la bellezza nei bambini.

Ferretti rievoca i concetti di bellezza delle antiche civiltà di Grecia, Egitto e Roma, dove la bellezza era intrinsecamente legata all’intelligenza e alla cultura, proponendo una visione olistica che va oltre la pura estetica. “La bellezza non è una dicotomia tra interno ed esterno; è un concetto univoco che va celebrato nella sua totalità”.

La critica si estende anche alla narrativa moderna che circonda la bellezza, in particolare la rappresentazione delle principesse Disney. Quella che viene promossa è una visione di donne autonome e consapevoli della propria bellezza, convinte del fatto che le bambine dovrebbero crescere sapendo che possono essere principesse intelligenti, autonome e forti.

Viene poi sottolineata l’importanza delle sessioni di bellezza mamma-figlia offerte da Beauty Party Genova, come opportunità per rafforzare i legami e promuovere una comprensione condivisa della bellezza che va oltre il superficiale.

Il dialogo avviato apre una discussione cruciale sul ruolo della percezione della bellezza nello sviluppo dell’autostima nei bambini. Con queste riflessioni, Beauty Party Genova invita la società a un dialogo più profondo su come la bellezza è percepita e celebrata, proponendo una visione che potrebbe benissimo ri-definire le convenzioni sociali esistenti sulla bellezza e l’autostima nei bambini.

In che modo possiamo aiutare le bambine a celebrare la propria unicità e a crescere sentendosi belle dentro e fuori, sicure di sé?

Mentre il fenomeno dei beauty party si afferma sempre più nel nostro paese la domanda che nasce è la seguente: in che modo possiamo contribuire a far crescere una generazione di bambine che celebrano la propria unicità e femminilità, coltivando una percezione della bellezza che rafforzi autostima e sicurezza in loro stesse? Può essere considerata questa una direzione?

