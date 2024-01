Ben Zhou di Bybit illustra il suo punto di vista sulla pietra miliare rappresentata dall’approvazione degli ETF Bitcoin Spot

Gennaio 12, 2024

DUBAI, EAU, 12 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Ben Zhou, cofondatore e Ceo di Bybit, la terza piattaforma di scambio di criptovalute più grande al mondo per volume, illustra il suo punto di vista sulla pietra miliare rappresentata dall’approvazione degli ETF Bitcoin Spot.

In qualità di cofondatore e Ceo di Bybit, da sempre sono all’avanguardia della rivoluzione creata dalle criptovalute, seguendone ogni avanti e indietro, trionfo e tormento verificatisi nel nostro settore. Oggi sono qui davanti a voi non semplicemente come un testimone ma come un partecipante attivo a quella che potrebbe essere la tappa più significativa finora: l’approvazione dei primi ETF Bitcoin Spot.

È trascorso più di un decennio da quando i gemelli Winklevoss hanno presentato la domanda di approvazione del primo ETF Bitcoin, nel 2013, e vi sono state più false partenze e rifiuti di quanto non io ci tenga a ricordare. Ma la perseveranza di quanti in tutto il mondo credevano nelle criptovalute è stata ricompensata e ora vediamo i risultati del nostro impegno collettivo. L’approvazione degli ETF Bitcoin Spot da parte dei regolatori testimonia la resilienza del Bitcoin – una risorsa che continua a surclassarne molte altre nonostante il dover far fronte a una serie di problemi, da norme non chiare a commenti negativi degli oppositori.

Ritengo che la vera portata dell’ETF Bitcoin vada oltre l’attuale dinamica del mercato. Questa approvazione annuncia una nuova epoca di adozione delle criptovalute, istituzionale e più ampia, aprendo la strada a un ETF Ether e a prodotti misti come un ETF Bitcoin e oro. È una chiara indicazione che è in fase di realizzazione il valore intrinseco delle criptovalute come un sistema di transazioni globale con finalità quasi istantanea e trasparenza totale.

La disponibilità del nostro settore a migliorare la trasparenza e la compliance ha svolto un ruolo determinante nel raggiungimento di questa fase. Noi di Bybit abbiamo sempre operato in conformità agli standard più elevati, rendendo di dominio pubblico le nostre riserve e applicando rigorose pratiche di antiriciclaggio (AML) e di riconoscimento del cliente (KYC). Sono questi pilastri che ci hanno aiutato a raggiungere questo importante momento.

Mentre celebriamo questo risultato storico, rifletto sul fatto che il successo degli ETF Bitcoin non è mai stato un esito previsto. È il risultato di un lavoro instancabile volto a soddisfare e superare i rigorosi standard stabiliti dai regolatori. E ora che tutto è a posto, prevediamo una maggiore esposizione istituzionale alle criptovalute. Il settore degli investimenti è in evoluzione e le valute digitali stanno diventando uno degli asset importanti nel portafoglio di investitori in tutto il mondo.

L’approvazione non è un momento decisivo solo per Bitcoin ma anche per tutte le criptovalute, segnando la prossima fase importante nell’attuale mercato che tende al rialzo e nella nostra evoluzione finanziaria. Vi invito a unirvi a noi mentre ci imbarchiamo in questo viaggio verso un futuro in cui le criptovalute non saranno una semplice alternativa bensì una parte integrale del sistema finanziario globale.

#Bybit / #TheCryptoArk

Informazioni su Bybit

Bybit, fondata nel 2018, è una delle tre principali piattaforme di scambio di criptovalute in termini di volume, con 20 milioni di utenti. Offre una piattaforma professionale in cui investitori e trader in criptovalute possono trovare un motore di corrispondenza ultraveloce, un servizio clienti 24/7 e il supporto multilingue alla community. Bybit è l’orgoglioso partner dei campioni in carica nella classifica piloti e costruttori della Formula Uno: il team Oracle Red Bull Racing.

Per ulteriori informazioni su Bybit visitare la Sala stampa di Bybit.Per richieste di informazioni da parte dei media contattare media@bybit.com Per maggiori informazioni, visitare https://www.bybit.com Per restare sempre aggiornati seguire le community di Bybit e i social

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2316364/Image.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ben-zhou-di-bybit-illustra-il-suo-punto-di-vista-sulla-pietra-miliare-rappresentata-dallapprovazione-degli-etf-bitcoin-spot-302033504.html