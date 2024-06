Benjamin Verlingue, nuovo Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Adelaïde, presenta il nuovo piano strategico Better Future 28 e ambisce a diventare il primo gruppo di intermediazione familiare a livello europeo

26 Giugno 2024

QUIMPER, France, 25 giugno 2024 /PRNewswire/ — Benjamin Verlingue, in precedenza Vicedirettore generale, succede a Jacques Verlingue, che diventa Presidente del Comitato strategico del Gruppo. Al suo fianco, il Vicedirettore generale Gilles Bénéplanc e la Vicedirettrice generale Audrey Verlingue. Al termine di una transizione preparata da tempo, il timone del Gruppo viene affidato alla quarta generazione della famiglia fondatrice.

Una nuova governance e un nuovo piano strategico per il 2028

Nuova fase di una saga imprenditoriale segnata da novant’anni di crescita, questa evoluzione della governance interviene in un momento di accelerazione dello sviluppo, con il Gruppo che ha triplicato il suo fatturato negli ultimi dieci anni.

«Sono estremamente orgoglioso di passare il testimone a Benjamin, accompagnato da sua sorella Audrey, la cui esperienza e visione sono un patrimonio importante per il futuro del Gruppo. Nei suoi incarichi precedenti, Benjamin ha dato prova di una forte leadership. Ho fiducia nella sua conoscenza dell’azienda e nella sua volontà di difendere il nostro modello per garantire la continuità della nostra crescita », dichiara Jacques Verlingue, Presidente uscente del Gruppo Adelaïde.

«È con molto entusiasmo che assumo oggi questo nuovo incarico. Sotto la guida di Jacques Verlingue, Adelaïde è diventata uno dei principali operatori europei di. Dedicherò le mie energie per continuare a far crescere il Gruppo, preservando al contempo la nostra indipendenza sul lungo termine», aggiunge Benjamin Verlingue, nuovo Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Adelaïde.

Il piano Better Future 28 è in linea con questa dinamica e presenta un’ambizione forte: quella di raddoppiare il fatturato del Gruppo entro il 2028 per raggiungere gli 800 M€. Adelaïde vuole così affermarsi come principale gruppo di intermediazione assicurativa familiare sul mercato europeo.

Il piano strategico Better Future 28 si sviluppa intorno a quattro punti principali:

Aziende leader nei loro mercati di riferimento

Con un team di più di 2.500 dipendenti, il Gruppo Adelaïde si pone l’obiettivo di assumere oltre 250 nuovi talenti nel 2024. Il piano presenta anche un forte impegno per l’eccellenza operativa di ogni società del Gruppo:

Un’ambizione di performance finanziaria ed extra-finanziaria

Il piano Better Future 28 pone l’accento anche sulla performance extra-finanziaria, integrando gli obiettivi ESG a tutti i livelli dell’azienda. Azienda in crescita dalla sua fondazione, per il 2028 il Gruppo Adelaïde ha definito 9 indicatori di performance chiari che illustrano il suo impegno nel portare avanti una crescita sostenibile ed equilibrata:

Il Gruppo Adelaïde

Il Gruppo Adelaïde è specializzato in consulenza, brokeraggio, distribuzione e gestione assicurativa. La sua ragion d’essere è quella di consentire ai suoi clienti di svolgere la propria attività grazie a un buon controllo dei rischi. Da oltre 90 anni, il Gruppo non smette di reinventarsi per diventare uno dei principali broker assicurativi francesi, con tre attività di successo: Verlingue, Génération e Cocoon. Crescita organica ed esterna, sviluppo del capitale umano, innovazione tecnologica e impatto positivo sono i 4 obiettivi che il Gruppo si è posto per realizzare l’ambizione di diventare il principale gruppo di intermediazione assicurativa familiare a livello europeo.

2.500 collaboratori|3 mld€ di premi negoziati|2,4 milioni di assicurati in ambito sanitario e 1,1 milioni in ambito previdenziale|Presenza in 5 Paesi europei: Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Portogallo, Italia|www.adelaidegroup.fr

