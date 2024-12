Bereket Döner entra nella controversia sul “doner Turco” con una ricerca accademica

6 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Istanbul 06/12/2024 – La Germania si è opposta alla richiesta della Turchia presso la Commissione Europea per il riconoscimento del döner kebab nell’Unione Europea (UE). Bereket Döner difende il patrimonio culturale della Turchia attraverso uno studio accademico che sostiene il riconoscimento del döner come prodotto tradizionale nell’UE.

“La nostra ricerca dimostra che il döner è profondamente radicato nella storia e nella cultura turca”, ha dichiarato Mevlüt Ceyhun Tekdemir, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Bereket Döner. “Dai disegni meccanici del XVI secolo di Takiyeddin Efendi alle testimonianze di Evliya Çelebi, le nostre prove non lasciano dubbi sulle origini del döner. Confidiamo che la Commissione Europea riconosca giustamente questo patrimonio.”

Lo studio, intitolato La prelibatezza turca famosa nel mondo: il Döner, include reperti storici, incisioni e documenti che ne collegano le origini al periodo classico ottomano. Esalta il döner non solo come un’icona culinaria, ma anche come un ponte culturale che unisce le comunità turche ed europee attraverso l’apprezzamento condiviso dei suoi sapori.

“Il döner non è sinonimo di divisione, ma un simbolo di unità”, ha aggiunto Tekdemir. “È una tradizione culinaria che unisce le persone, fondendo culture e sapori in modo unico. ”

Bereket Döner ha inoltre annunciato l’intenzione di espandere il marchio Döner Point in tutta Europa, a partire dalla Germania. Aprendo nuove sedi nelle principali città, l’azienda punta a far conoscere a un numero sempre maggiore di europei il gusto autentico del döner turco, rafforzando al contempo la sua presenza globale.

“Siamo entusiasti di portare il vero sapore del döner turco in Europa”, ha dichiarato Tekdemir. “La nostra strategia di espansione riflette l’ impegno nel preservare e condividere questo tesoro culturale con il mondo”.

Le iniziative di Bereket Döner mirano a salvaguardare il patrimonio del döner turco, promuovendo una maggiore comprensione della sua importanza culturale e culinaria.

Kaya Sivrikaya

+49 170 2672683

info@donerpoint.com