Best in Class, TeamSystem lancia la Sfida per i Professionisti nel Futuro

Marzo 1, 2023

(Adnkronos) – Milano 1 marzo 2023- Best in Class è il contest per commercialisti e consulenti del lavoro indetto da TeamSystem, società specializzata nella fornitura di servizi avanzati per la digitalizzazione delle aziende, professionisti e associazioni.

Una seconda edizione all’insegna dell’entusiasmo

L’evento, nato per premiare 100 eccellenze italiane che si distinguono come asset fondamentale al fianco del tessuto imprenditoriale, rappresenta un importante riconoscimento per i professionisti italiani che hanno avuto la capacità di creare valore per i propri clienti grazie a soluzioni digitali e innovative. Il General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem, Giuseppe Busacca, commenta con entusiasmo l’arrivo della seconda edizione di Best in Class, che cavalcherà l’onda di un 2022 nel quale l’economia italiana ha superato le aspettative grazie ad una crescita del Pil del 3,4%:

“Il ruolo giocato dai professionisti nella crescita del Paese è sempre stato determinante e lo è ancor di più nell’attuale contesto. Le nostre imprese sono infatti chiamate ad affrontare sfide complesse e articolate, mentre il professionista diviene sempre più punto di riferimento e partner strategico, svolgendo una funzione centrale per la stabilità e la crescita del nostro sistema economico. Coerentemente, diviene per noi naturale confermare l’iniziativa Best in Class, valorizzando i professionisti che hanno saputo eccellere nel loro ruolo”.

Euroconference e Forbes

La selezione dei vincitori, che avverrà in collaborazione con Euroconference e Forbes, avverrà in base a tre categorie di valutazione: Crescita e Competenza, Innovazione Digitale e Valore Economico e Sviluppo di Business. La missione di TeamSystem è fare da apri fila, per dimostrare come la spinta all’innovazione e la tecnologia possano essere utilizzate per aiutare imprese e professionisti a gestire le proprie attività in modo più efficiente ed efficace.

Best in Class 2022

L’edizione precedente dell’evento Best in Class, avvenuto a Cernobbio, è stata un’importante occasione di dialogo tra imprese, professionisti e autorità per confrontarsi sugli sviluppi futuri che la digitalizzazione farà compiere all’attuale sistema impresa italiano. Durante l’evento, è stata presentata la ricerca, condotta da The European House – Ambrosetti per TeamSystem, dalla quale è emerso che l’avvento di nuove tecnologie ha consentito alle attività di incrementare il proprio valore aggiunto in termini di formazione, gestione del tempo e scambio di dati.

Iscrizione al contest

La scadenza per presentare le candidature per l’edizione 2023 di Best in Class è il 13 marzo. L’evento rappresenta una grande opportunità per celebrare le eccellenze italiane e promuovere la cultura dell’innovazione e della digitalizzazione nel mondo delle professioni.

Maggiori informazioni

https://www.teamsystem.com