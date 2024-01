Beta Srl, Andrea Manfredi: “La riformulazione del superbonus 110% garantirà incentivi per le fasce di reddito più basse”

Gennaio 4, 2024

(Adnkronos) – Il responsabile dell’azienda parmense, leader nella vendita e noleggio di attrezzature edili, spiega come far fronte alla nuova realtà intervenendo sui requisiti del bonus

Parma, 4 gennaio 2024. Il superbonus 110% è stato eccezionalmente trainante per il settore edile, capace di coinvolgere le molteplici professionalità legate al mondo delle infrastrutture e, allo stesso tempo, rendere più efficienti le abitazioni e i locali ad uso ufficio. Attualmente le autorità governative sono alla ricerca di una riformulazione della cessione del credito che punterà maggiormente sugli incentivi per le fasce di reddito più basse, garantendo in questo modo al mondo dell’edilizia di proseguire con le lavorazioni. “Con l’impostazione di un budget nazionale per la cessione del credito e l’inserimento di limiti per la richiesta del superbonus in base al reddito si aiuteranno le famiglie meno abbienti, senza sacrificare il miglioramento del patrimonio immobiliare italiano”, ragiona Andrea Manfredi, responsabile a Parma di Beta Srl, azienda specializzata nella vendita e nel noleggio di strumentazioni per l’edilizia. Secondo Manfredi, è fondamentale trovare una soluzione mediana che possa garantire alle famiglie la cessione del credito e, in parallelo, al settore edile di proseguire nei lavori di rifacimento delle abitazioni. L’azienda di Manfredi ha giocato un ruolo strategico nel corso dei lavori legati superbonus 110%, contribuendo alla gestione del picco di richieste e nel supporto alle numerose attività cantieristiche avviate negli ultimi anni. Un impegno sostanziale, a dimostrazione dell’importanza dei servizi offerti, sia legati alla vendita che all’affitto di strumentazioni per il mondo dell’edilizia. Infatti, Beta Srl è interlocutore unico per i titolari d’impresa alla ricerca di macchinari quali gru, automezzi stradali, miniescavatori e ponteggi, ma anche strumenti più piccoli come martelli pneumatici, piastre vibranti per l’asfalto e pompe sommerse. Attraverso il servizio di consulenza, l’azienda di Manfredi offre alla clientela una panoramica capace di accompagnare l’imprenditore verso la scelta migliore, o per l’acquisto o per il noleggio dei macchinari. Decisioni importanti che rendono Beta Srl un punto di riferimento per tutto il nord Italia, anche grazie alla storicità dell’azienda, che opera nel settore dal 1976. L’attività di Andrea Manfredi ha aperto al noleggio delle gru già alla fine degli anni ’80, seguendo le esigenze del mercato e i cambiamenti normativi sempre più stringenti che impongono agli imprenditori edili l’uso di macchinari marcati CE. “Con il nostro servizio — sottolinea il titolare dell’azienda parmense — è possibile accedere sia all’acquisto che al noleggio dei macchinari a norma di legge: insieme alle imprese troviamo la migliore soluzione per il loro sviluppo”.

CONTATTI: https://www.betaparma.it/