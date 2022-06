Betsoft: la software house innovativa

Giugno 9, 2022

(Adnkronos) – Il partner giusto per sviluppare le idee, offrire soluzioni innovative nell’ambito del software gestionale per il packaging, di business process management e business intelligence, per lo sviluppo di applicazioni web, on premise e mobile e nello sviluppo di siti web e connettori software.

Milano, 9 giugno 2022. Betsoft nasce nel 2018 come startup innovativa e con il suo team di professionisti dello sviluppo, della programmazione e della consulenza IT, dà vita ad un software sviluppato appositamente per il settore del cartone ondulato e della cartotecnica: Dynapack.

Betsoft attualmente è una realtà che si occupa di software, web e consulenza in ambiti che passano dal settore della gestione processi aziendali grazie al software Arxivar, di cui sono Gold Partner, dallo sviluppo di siti web, portali e strategie di web marketing, fino a supportare le aziende in ambiti tra loro interconnessi e decisivi per la trasformazione digitale.

La forza di Betsoft è da sempre fondata sul fattore umano: un team le cui competenze si compenetrano e permettono di realizzare progetti di digital transformation in ambito software, web e consulenziale in tema di privacy policy e cybersecurity.

Un fattore distintivo per Betsoft non è tanto fare quello che fa, ma come lo fa. Al centro di ogni progetto ci sono le esigenze del cliente, analizzate da consulenti specializzati che permettono alla software house di essere più di un semplice fornitore di servizi: un partner affidabile che offre supporto e assistenza in ogni fase del rapporto con il cliente.

Partiti quasi “per gioco” con Dynapack per un cliente importante, la loro soluzione ha poi suscitato interesse in altri clienti trasformando l’iniziale start-up in software house.

La forza di Dynapack risiede in funzionalità di gestione e ottimizzazione di tutto il ciclo produttivo, dall’automatizzazione delle procedure alla diminuzione degli errori, centralizzando e ottimizzando le informazioni. Dynapack è un software dinamico che restituisce in real time la situazione economica aziendale nella sua interezza. Ed è integrabile con altri software.

Il team di esperti di Dynapack supporta le aziende, ponendosi come unica figura di riferimento per la gestione e personalizzazione del software dall’installazione /assistenza alla consulenza.

Dynapack ha una natura scalabile, si può adattare a realtà di diverse dimensioni. Quando si parla di Dynapack si parla di innovazione.

Ciò che rende Dynapack un software unico nel suo genere è la sua natura plasmabile che permette di definire fin da subito verticalizzazioni possibili e implementabili nel corso dello sviluppo.

Perchè scegliere dunque Betsoft?

Perché è composta da un team giovane e appassionato del proprio mestiere, che ha insita nella propria mission la cura del cliente e l’attenzione anche ad aspetti non esclusivamente legati al rapporto di collaborazione e fornitura.

https://www.betsoft-srl.it/it/