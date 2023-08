Beyond the mirror – Rinascimento sfila a Milano

Agosto 3, 2023

(Adnkronos) – Riflessi, sguardi, incontri. Donne contemporanee, dinamiche e sicure di sé. Capi mannish e iper femminili. I colori della terra che abbracciano tagli geometrici e pattern dall’ispirazione seventies. La città di Milano – per la prima volta – apre le porte alla sfilata fall/winter 23 24 di Rinascimento

Milano, 3 agosto 2023.Lo scorso 24 maggio, una location adibita ad hoc nella città di Milano, quella del Talent Garden Calabiana, accoglie con la sua perfetta eleganza la nuova collezione RINASCIMENTO per il prossimo inverno : audace e sofisticata che, come uno specchio, racconta le donne e la percezione che hanno di se stesse: del loro volto, del loro corpo. Di un modo di guardarsi, delle versioni di sé che la moda, quella sincera e autentica che Rinascimento incarna, vuole esaltare e rivoluzionare. Un evento, una visione, fatta di costruzioni e sovrapposizioni di immagini, con capi buildable che danno vita a uno stile nuovo ogni giorno. Per andare oltre il nostro stesso sguardo, beyond the mirror.

Come i riflessi di uno specchio, a calcare la passerella sono le infinite sfumature della femminilità, ecco quindi che sfilano completi dal taglio maschile ma impreziositi da luci di strass e paillettes che rivelano sensualità, come anche i pizzi, e i giochi di trasparenze.

La vera passione per le donne Rinascimento però la svela alla fine, con abiti da sogno fatti per sognare, abiti lunghi, in tessuti preziosi, adatti alle feste e alle occasioni più importanti per rendere ogni donna protagonista del proprio sogno.

È questa la vision proposta da Monica Mai (Art Director del brand) che costituisce il cuore dell’evento: “cercheremo di compiere un viaggio attraverso i mille volti delle donne, attraverso infinite percezioni”.

Perché raccontare l’essenza della femminilità, attraverso le sue sfumature, con autenticità e l’arte del saper fare è da sempre la mission di Rinascimento, in ognuna delle nostre collezioni appare vivido il ritratto delle donne che le hanno ispirate, abbiamo a cuore tutte le fisicità e la conferma è Rinascimento Curvy .che in passerella propone capi belli, sexy, che valorizzano il corpo invece di nasconderlo.

E per l’occasione, Rinascimento ha deciso di rieditare uno dei capi must della collezione autunno/inverno di 15 anni fa: un cappotto che è stato un best seller, dalla linea asciutta, che sottolinea la figura ma che è sinonimo di romanticismo e femminilità grazie ad una lavorazione di rose in stoffa e a dei volant che percorrono il capospalla.

È così che la moda passa da canone da seguire a racconto da ammirare, da indossare, senza tempo. Da scegliere e portare nella realtà arricchito dalla personalità e dal carattere di ogni donna.

