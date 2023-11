BftBurzoni a Emo Hannover: “Una vetrina importante per incontrare nuovi clienti e confrontarci con i competitor internazionali”

Novembre 6, 2023

(Adnkronos) – La fiera, evento di riferimento per il settore meccanico, ha accolto oltre 92.000 visitatori professionali e 1.850 espositori

Piacenza, 6 novembre 2023. Il mondo della produzione meccanica si è dato appuntamento ad Emo Hannover, la manifestazione promossa dall’Associazione europea delle industrie della macchina utensile (Cecimo) e organizzata da Verein Deutscher Werkzeugmaschinenhersteller (VDW), l’associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili. Il polo fieristico di Hannover, infatti, dal 18 al 23 settembre ha accolto 92.000 visitatori professionali, che hanno potuto visitare gli stand dei circa 1.850 espositori provenienti da oltre 45 paesi, dalla Cina a Taiwan, dalla Svizzera al Giappone.

A rappresentare l’Italia è stata anche BftBurzoni, società piacentina leader nella fornitura di utensili per le lavorazioni ad asportazione truciolo. “La nostra prima partecipazione a Emo risale all’appuntamento milanese del 2003 e dal 2011 siamo sempre presenti anche ad Hannover” spiega il direttore generale Arianna Burzoni, alla guida della nutrita delegazione dell’azienda in Germania: “Emo è una fiera molto importante, con visitatori provenienti da tutto il mondo. Un punto d’incontro strategico per acquisire nuova clientela e una vetrina determinante per farci conoscere”. La particolarità di questa edizione della fiera, in effetti, è stata proprio l’attrattività a livello internazionale: l’evento ha avuto visitatori arrivati da oltre 130 paesi. Le provenienze più frequenti? Turchia, Cina, Paesi Bassi, Italia e Polonia. Con un visitatore su tre proveniente dall’Asia.

“Partecipare a manifestazioni di questo livello permette di avere il polso della situazione del settore e di valutare il proprio piazzamento rispetto agli altri” aggiunge Gian Luca Andrina, direttore commerciale di BftBurzoni, che sottolinea anche il valore strategico della presenza ad Hannover alla luce della volontà dell’azienda “di puntare con decisione sul mercato tedesco, il primo in Europa per gli utensili meccanici, con l’introduzione di un secondo agente commerciale”.

Emo Hannover è stata inoltre un’ottima opportunità per presentare ai visitatori le ultime novità dell’azienda, che dispone di un magazzino da 10 milioni di pezzi, suddivisi in oltre 60.000 articoli in pronta consegna, proposti sempre insieme alla consulenza di personale esperto. Tra i prodotti spiccano le punte per foratura B-DRILL, ideali per lavorare anche in situazioni complesse, la fresa MdiTroko e la Hulk, che appartengono alla linea Extreme Performance, e la fresa a spallamento retto T4490, presentata all’interno di speciali videobox. “Si tratta di una soluzione innovativa che utilizziamo per proporre diversi utensili – racconta la responsabile Marketing Silvia Filippini -. Ogni box contiene il prodotto con i suoi complementi, eventuali strumenti necessari per l’uso, depliant e uno schermo con un video esemplificativo”.

Contatti: https://www.bftburzoni.com/