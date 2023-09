BI.CI. Progetti e Arredamento Svela Lo Spazio Metropolitano dell’Arredo di Lusso in via della Spiga 9

Settembre 27, 2023

(Adnkronos) – Milano, 27 settembre 2023 – BI.CI. Srl il rinomato emblema dell’eleganza e dell’arredo di lusso, è lieta di annunciare l’apertura del suo showroom in Via Della Spiga 9 – Milano, un’ode al design sofisticato, luxury e all’artigianato di alta qualità. L’evento di presentazione alla stampa segna l’inizio di una nuova era nel mondo dell’arredamento hight level, offrendo a tutti i giornalisti presenti la possibilità di immergersi in un’esperienza senza pari.

Situato nel cuore di Milano, il nuovo showroom dell’azienda è un tempio di ispirazione e bellezza. Concepito come uno spazio immersivo e stimolante, è pensato per catturare l’immaginazione di chiunque lo varchi, offrendo un viaggio a 5 sensi che va oltre l’ordinario.

Dalla Visione alla Realtà: Io spazio espositivo è un luogo in cui le idee prendono vita. Ogni angolo è un’espressione dell’arte e del design, con pezzi unici che riflettono l’essenza stessa del lusso. Dai mobili agli accessori, dall’illuminazione agli elementi d’arte, i progettisti di BI.CI. hanno curato una selezione straordinaria di creazioni delle marche più prestigiose al mondo.

Saper fare Bene: Presso BI.CI., l’impegno nella promozione del “su misura” di eccellenza. Ogni pezzo esposto è stato realizzato con passione e precisione da maestri artigiani, utilizzando materiali di altissima qualità, dalle pietre al legno al metallo. Ogni dettaglio è stato curato con cura maniacale, garantendo che tutti gli oggetti presenti siano una testimonianza tangibile dell’arte dell’arredo di lusso rigorosamente made in italy.

Luxury Experience Personalizzata: L’équipe di designers e architetti di BI.CI. è pronta ad assistere il cliente nel suo percorso di scoperta. All’interno dello spazio l’ascolto alle esigenze e l’offerta di soluzioni su misura consentono la creazione dell’ambiente dei desideri.

BI.CI. Progetti e Arredamento è leader nel settore della progettazione d’arredo custom e di lusso, impegnata nello sviluppo di progetti di design per la creazione di ambienti straordinari e per clienti esigenti in tutto il mondo. Fondata su principi che abbracciano l’eccellenza, la ricerca di materiali di altissima qualità e l’innovazione nel design, BI.CI. offre una expertise che spazia dalla progettazione e realizzazione di arredamento residenziale fino all’arredo giardino, con un’altissima specializzazione nell’interior design.

Contatti per i Media:

Manuela Sirtoli

manuela@bicisrl.it