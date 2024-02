Bigo Live amplia l’idea di entertainment a Casa Sanremo 2024, in veste di Official Supplier

Febbraio 2, 2024

ROMA, 2 febbraio 2024 /PRNewswire/ — La piattaforma leader globale di live streaming Bigo Live ha collaborato con Casa Sanremo in qualità di Official Supplier per il festival italiano, dal 5 al 10 febbraio 2024 a Sanremo, in Italia. La partnership rappresenta un’importantissima collaborazione per il gigante del live streaming, che porta in Italia la sua tecnologia innovativa e l’intrattenimento interattivo, compiendo un notevole passo avanti verso l’ulteriore espansione nel mercato italiano.

La 17a edizione del Contenitore-vetrina di Casa Sanremo, organizzata dal Consorzio Gruppo Eventi e che costituisce un elemento fondamentale del Festival della Canzone Italiana fin dal 2008, supera il concetto di semplice festival musicale. È una vivace festa della cultura, che mette in mostra gli attraenti elementi di fascino della Riviera italiana, attraverso il suo mix di degustazioni di vino, alta gastronomia e spettacoli con nomi prestigiosi, in uno scenario in riva al mare, che insieme intrecciano un arazzo rappresentante il ricco patrimonio culturale dell’Italia.

Insieme, Bigo Live e Casa Sanremo offriranno un’esperienza indimenticabile sia agli amanti della musica che agli appassionati di live streaming. Nel quadro dell’entusiasmante collaborazione, il 6 febbraio dalle 16 alle 18 CET (GMT+1), Bigo Live organizzerà un evento esclusivo di due ore di fantasia musicale presso la sede della Sala Underground al Palafiori. La vetrina interattiva punterà i riflettori su dieci tra i più talentuosi broadcaster, tra cui Alessandra, ixia, Kimura e Leonorah.

Alessandra Varano, famosa broadcaster di Bigo Live in Italia, ha affermato “Per me è un onore rappresentare Bigo Live in questo prestigioso evento”. “Bigo Live mi ha consentito di sviluppare la mia carriera e di entrare in contatto con un pubblico globale, non solo come strumento ma anche come social community inclusiva, dove prosperano la diversità e la creatività. Sono entusiasta di mostrare come Bigo Live consenta ai broadcaster la facoltà di realizzarsi e costruire connessioni ricche di significato”.

Attraverso questa collaborazione, Bigo Live continua a fornire possibilità a fan e community della musica, consolidando il suo ruolo di principale piattaforma di live streaming e social media in Italia. La collaborazione introduce nel festival una nuova dimensione interattiva, promettendo un’esperienza indimenticabile capace di fondere senza soluzione di continuità la tradizione e l’innovazione per tutti i partecipanti.

“Siamo elettrizzati di unire le forze con Bigo Live per l’edizione di quest’anno di Casa Sanremo” dichiara Beatrice Folino, Segretaria di Produzione presso Consorzio Gruppo Eventi. “L’innovativa tecnologia live streaming di Bigo Live eleverà il livello di coinvolgimento dello spettatore e la creatività sui nostri palchi. Ci entusiasma pensare che i partecipanti sperimenteranno in prima persona come la diversificata community globale di broadcaster di Bigo Live e l’impegno a offrire connessioni in tempo reale facciano da complemento alla nostre attività in concomitanza della kermesse più attesa dell’anno”.

La musica si è dimostrata uno straordinario strumento per consentire alle persone di ogni parte del mondo di divertirsi, conoscersi e condividere riflessioni su una passione comune. Bigo Live, specializzata in operazioni localizzate, cerca continuamente di migliorare l’esperienza degli utenti; inoltre, collabora con eventi regionali, come Casa Sanremo, per offrire possibilità a fan e a community della musica come non mai, contribuendo a far assumere al tool il ruolo di piattaforma di riferimento per il live streaming e i social media in Italia.

Per ottenere l’accesso esclusivo agli streaming dal vivo da Casa Sanremo 2024, è possibile scaricare Bigo Live e seguire Bigo Live Italy sui social media. Partecipate anche voi all’emozione!

Bigo Live è una delle social community in live streaming a più rapida crescita nel mondo, nella quale gli utenti trasmettono in tempo reale per condividere momenti della vita, esibirsi nei loro talenti e interagire con le persone in ogni parte del mondo. Bigo Live ha oltre 400 milioni di utenti in più di 150 paesi. Lanciata a marzo 2016, Bigo Live è di proprietà di BIGO Technology, con sede a Singapore. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina www.bigo.tv.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2331990/image.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1476800/4525194/Bigo_Live_Logo.jpg

