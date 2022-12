Bigo Live trasmetterà The Game Awards 2022 in più di 10 mercati globali

Dicembre 2, 2022

LOS ANGELES, 2 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Bigo Live, piattaforma globale leader nel campo del live-streaming, ha annunciato di essere partner ufficiale dei The Game Awards 2022, la cui cerimonia sarà trasmessa in diretta dal Microsoft Theatre di Los Angeles, giovedì 8 dicembre alle 16:30 ora locale.

Quest’anno Bigo Live trasmetterà per la prima volta la cerimonia in diretta streaming, la quale sarà visibile in Nord America, America Latina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Spagna e Portogallo.

Oltre a trasmettere in diretta la cerimonia, Bigo Live attiverà la propria comunità di utenti attraverso dibattiti e votazioni relativi alle premiazioni, incoraggiando così la creazione di contenuti generati dagli utenti inerenti all’evento.

Da tempo Bigo Live consente di relazionarsi con i propri spettatori e fan durante lo streaming di popolari giochi come League of Legends, Fortnite, PUBG Mobile, Call of Duty e altri ancora. Grazie a questa funzionalità, gli spettatori possono godere di un’esperienza di visione dei propri giochi preferiti altamente coinvolgente e interattiva.

Mike Ong, vicepresidente di BIGO Technology, ha dichiarato: “è un onore per Bigo Live collaborare con The Games Awards e trasmettere questo entusiasmante evento a un vasto pubblico in tutto il mondo. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti da parte di Bigo Live verso la comunità del gaming, perciò auguriamo buona fortuna a tutti i partecipanti”.

La cerimonia dei The Game Awards si svolge ogni anno per “premiare e sostenere l’eccellenza creativa e tecnica nell’industria mondiale dei videogiochi”. L’evento celebra tutti i settori dell’industria dei videogiochi, dai giochi finalisti del Gioco dell’Anno, che includono Elden Ring e God of War Ragnarok, ai creatori di contenuti stessi, tra cui Nobru, creatore di Fluxo, e QTCinderella, creatore degli Streamer Awards.

Geoff Keighley, creatore e conduttore dei The Game Awards ha affermato: “L’evento si propone di raggiungere un pubblico il più ampio possibile e per questo siamo entusiasti di collaborare con Bigo Live. Il nostro obiettivo è quello di riunire gruppi diversificati di sviluppatori e giocatori di videogiochi, oltre a nomi importanti della cultura pop, per celebrare il gioco come forma di intrattenimento coinvolgente e stimolante.”

Per maggiori informazioni su Bigo Live, visita bigo.tv. Per scoprire il mondo del live-streaming, scarica l’app di BIGO LIVE (disponibile su iOS e Android).

Informazioni su Bigo Live: Bigo Live è una delle community social di streaming dal vivo in più rapida crescita al mondo, che consente agli utenti di trasmettere video in tempo reale, condividendo momenti da ricordare, mostrando il proprio talento e interagendo con persone da tutto il pianeta. Bigo Live conta circa 400 milioni di utenti in oltre 150 Paesi ed è attualmente leader di mercato nel campo dello streaming dal vivo. Lanciata nel marzo del 2016, Bigo Live è di proprietà di Bigo Technology, con sede a Singapore.

