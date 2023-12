Bilancio 2023: i giochi portano allo Stato 5,68 milioni di euro e oltre

Dicembre 15, 2023

(Adnkronos) – Milano, 15 Dicembre 2023. La fine dell’anno è caratterizzata dai bilanci delle varie attività e, in attesa del Riordino nazionale del Settore, anche nel comparto dei casinò autorizzati si cominciano a tirare le somme sull’andamento di questo 2023 in dirittura d’arrivo.

Nello specifico il Bilancio dello Stato evidenzia una crescita del settore pari al 4,1 per cento, corrispondenti a 21.659 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022. La crescita rilevata fa riferimento all’aumento delle entrate tributarie e contributive, derivanti proprio dalle entrate delle lotterie e delle altre categorie di giochi, salite di 5,8 punti percentuali nei primi dieci mesi del 2023.

Gli incassi hanno riguardato in parte le sale da gioco fisiche e i casinò storici del territorio, tra cui quello di Sanremo, che ha visto un aumento di ingressi ed entrate piuttosto significativo, soprattutto in un periodo storico caratterizzato dalla predominanza dell’attività online. Secondo i dati ufficiali, la casa da gioco ligure ha chiuso lo scorso mese di novembre con il 37,76 per cento di ingressi in più, mentre gli incassi sono stati di oltre il 12 per cento in più rispetto a un anno fa, con una particolare contribuzione di giochi come slot, poker cash e tornei. L’indotto sembra dunque godere di un momento di salute e vitalità: sono infatti in vista 25 nuove assunzioni di croupier e addetti ai giochi tradizionali, a tempo indeterminato part-time, per scorrimento di una graduatoria che sarà valida fino al 2025. Il casinò di SanRemo, così come quello di Venezia e delle altre case da gioco legali in Italia, può contare sul traino degli eventi in sede, come festival, concerti, spettacoli, e dunque su un’utenza di tipo anche turistico.

Dall’altro lato i casinò fisici hanno iniziato anche a puntare su un’offerta online accessibile dai relativi siti, con la consapevolezza che il gioco autorizzato a distanza sta vivendo un momento di particolare fermento.

Se si guardano infatti i dati riportati da Agimeg, su elaborazione dei numeri forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM),da gennaio a giugno 2023 la spesa degli utenti nei vari giochi a distanza è stata pari a 1.139 milioni di euro, ovvero un 19,3 per cento in più in riferimento all’anno 2022. PokerStars, Snaitech e Lottomatica, piattaforme presenti da anni sul mercato, si sono divise il podio della spesa, ma a queste si affiancano anche nuovi operatori che negli anni hanno ottenuto la licenza ADM. Quest’ultima, tramite il meccanismo delle concessioni e dei rinnovi, garantisce la legalità dei giochi a distanza, ma anche la sicurezza per gli utenti. La form di registrazione obbligatoria con invio di documento di identità, e in alcuni casi con autenticazione via SPID, rappresenta una garanzia del fatto che l’accesso ai giochi sia riservato a un pubblico maggiorenne, mentre i metodi di pagamento affidabili sono un altro aspetto cruciale. Le piattaforme sicure prevedono infatti sistemi per le transazioni sicuri e testati, tra chi preferisce il bonifico bancario, chi deposita denaro facilmente tramite PayPal e chi opta per le prepagate o altri tipi di wallet.

La concessione della licenza, inoltre, avviene a seguito di controlli effettuati dagli OdV, Organismi di Verifica autorizzati che affiancano ADM nell’analisi della piattaforma, valutando aspetti come la regolarità delle operazioni di gioco, la trasparenza, i criteri di ritorno in vincite al giocatore. I concessionari autorizzati presenti in Rete hanno anche il compito di dotarsi di help desk funzionanti ed efficienti, per garantire agli utenti un contatto sicuro e la risoluzione di eventuali problematiche durante le operazioni di gioco.

I termini e le condizioni dei singoli contratti di gioco devono inoltre essere ben specificati nel sito, includendo anche eventuali bonus e promozioni, spiegate nei minimi dettagli.

Le piattaforme concessionarie, infine, devono avere un ruolo attivo nella promozione del gioco responsabile. Per tutti questi motivi l’utente è sempre tenuto a verificare che il sito prescelto esponga correttamente il numero di concessione attribuito da ADM, riconoscibile in quanto affiancato dal logo ufficiale dell’Agenzia, ovvero un mezzo timone coi colori della bandiera italiana.

