BingX sigla un accordo con il Chelsea come partner ufficiale per lo scambio di criptovalute

Gennaio 5, 2024

LONDON, 5 gennaio 2024 /PRNewswire/ — BingX, uno dei principali exchange di criptovalute con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, si è ufficialmente aggiudicato il titolo di Official Sleeve Partner per i completi da calcio maschili del Chelsea per il resto della stagione 2023/24. Inoltre, per le due stagioni successive, BingX sarà il partner ufficiale per i completi da allenamento maschili del Chelsea.

Questa collaborazione strategica, che segna il debutto di BingX nel settore dello sport e dell’intrattenimento e che testimonia l’impegno comune per la ricerca dell’eccellenza, unisce due aziende leader del settore pronte a plasmare il futuro. Con la sua lunga storia e la sua dedizione nel definire gli standard di riferimento, il Chelsea FC collabora con BingX, azienda che ha rivoluzionato il panorama delle criptovalute sin dalla sua nascita nel 2018.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Chelsea FC, ha commentato: “Siamo entusiasti di dare il via al 2024 con l’annuncio di una collaborazione estremamente interessante per il Club. Il legame con uno degli exchange di criptovalute in maggiore espansione al mondo è un chiaro segnale dell’ambizione del Club di innovazione e di crescita della propria rete di collaborazioni. Sia BingX che il Chelsea condividono la passione e l’impegno per gli investimenti nel futuro e non vediamo l’ora di lavorare con loro nelle prossime stagioni”.

Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, ha espresso il suo entusiasmo per questa partnership: “Questa collaborazione tra BingX e il Chelsea indica le reciproche vedute per il futuro. Entrambe le società sono animate da un approccio visionario e, insieme, siamo pronti a creare esperienze innovative in grado di conquistare i nostri utenti e i tifosi del Chelsea. Questa partnership non riguarda solo il presente; si tratta di co-creare un futuro in cui l’eccellenza e le esperienze all’avanguardia definiranno il nostro viaggio insieme.”

In questa collaborazione dinamica, il Chelsea e BingX collaboreranno a una serie di attività incentrate sulla crescita globale del marchio e sul coinvolgimento sia dei tifosi del Chelsea sia degli utenti di BingX attraverso contenuti digitali entusiasmanti. Il marchio BingX apparirà in modo evidente sull’iconico stadio di Stamford Bridge e sui campi di allenamento del club. BingX entrerà in contatto con centinaia di milioni di tifosi affezionati del Chelsea in tutto il mondo, oltre a miliardi di persone che ogni stagione si godono la Premier League.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute all’avanguardia che conta oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre prodotti e servizi diversificati, tra cui spot, derivati, copy trading e gestione degli asset, tutti progettati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. L’obiettivo di BingX è fornire una piattaforma affidabile e incentrata sulle necessità dell’utente, mettendo a disposizione di quest’ultimo strumenti e funzioni innovative per migliorare le sue competenze nel trading.

Informazioni sul Chelsea Football Club

Fondato nel 1905, il Chelsea è il club calcistico più importante di Londra, con sede nell’iconico stadio di Stamford Bridge, con 40.000 posti. Soprannominato “The Blues”, il club ha vinto la Champions League per la prima volta nel 2012, oltre ad aver conquistato la Premier League per cinque volte, la FA Cup per otto volte, la Football League Cup per cinque volte, la UEFA Europa League per due volte, la Coppa delle Coppe UEFA per due volte, la Supercoppa UEFA per due volte e una volta il Football League Championship nel 1955.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2311104/BingX_Inks_Deal_With_Chelsea_as_Official_Crypto_Exchange_Partner.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2310183/4478184/BingX_logo_Logo.jpg

