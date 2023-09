Biohacking, Roma: “L’evento formativo che insegna come avere Mente Brillante e Corpo in Forma a qualsiasi età”

Settembre 26, 2023

(Adnkronos) – Biohackers da tutta Italia e dall’estero si riuniscono per un weekend di formazione coinvolgente, alla riscoperta dei ‘superpoteri’ nascosti della mente e del corpo

Roma, 26 settembre 2023.In un panorama in cui la ricerca del benessere spesso si scontra con promesse irraggiungibili, spicca l’evento ‘Biohacking Now’. Un’esperienza unica che offre la possibilità di esplorare il mondo del biohacking da una prospettiva scientifica e pratica, con la guida autorevole di Stefano Santori, noto Biohacker Coach italiano, supportato dal Comitato Medico Scientifico. Biohacking Now va ben oltre i soliti seminari motivazionali, presentando un approccio fondato su solide basi scientifiche e protocolli ampiamente testati.

L’evento ‘Biohacking Now’, in programma a Roma il 30 settembre e l’1 ottobre 2023, avrà luogo nel prestigioso Courtyard by Marriott Rome Central Park. Offrirà un’immersione completa nel mondo del biohacking, fornendo strumenti e conoscenze pratiche per raggiungere un benessere duraturo attraverso un cambiamento graduale.

“Sarà un’esperienza imperdibile per tutti coloro che desiderano conquistare il benessere a cui spesso si rinuncia, attraverso la consapevolezza del proprio corpo”, afferma con convinzione Stefano Santori, tra i pionieri del Biohacking in Italia, nonchè Coach con oltre venticinque anni di esperienza. Stefano ha assimilato e sperimentato in prima persona questa innovativa disciplina rivoluzionando la sua vita e quella di centinaia di studenti, dimostrando che il potenziale nascosto in ciascuno di noi può essere sbloccato attraverso la conoscenza e l’azione.

L’evento Biohacking Now si distingue quindi per il suo approccio realistico e concreto al benessere della persona, basato su anni di esperienza e ricerca. “Non si tratta di ballare a tempo di rock, ma di apprendere protocolli di Biohacking fondati su studi scientifici che guideranno i partecipanti verso il raggiungimento dei propri obiettivi di benessere”, sottolinea Santori. “Sappiamo che non tutti potranno essere presenti di persona a Roma, per questo motivo sarà possibile partecipare all’evento anche tramite diretta streaming, scegliendo una delle tre tipologie di biglietto“.

L’evento Biohacking Now non sarà condotto solo da Stefano Santori; esperti di calibro internazionale, come Teemu Arina, famoso biohacker di fama internazionale e Ivan Martellato, Biologo nutrizionista e Body Builder di grandissima esperienza, condivideranno le loro conoscenze, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei partecipanti. A completare il quadro, un comitato scientifico di spicco composto da figure quali: il Dott. Francesco Marinelli, il Dott. Cono Casale, il Medico Chirurgo Claudio Urbani, il Dott. Manuel Salvadori, il Dott. Nicolò Ragalmuto e il Dott. Paolo Tordiglione, apporterà ulteriori prospettive sulla salute ed il benessere, spiegando cosa significa in concreto il “Medical Biohacking”.

Per i presenti a Roma sarà inoltre possibile conoscere gli sponsor ed i loro prodotti tecnologici: New Food for Life, T-nes, Medical Biohacking Suite, London Nootropics, Elios Lamp, Pleyo, Gravity, Ke food e Corsi.it.

‘Biohacking Now’ promette di essere un’esperienza che lascerà un segno indelebile nel percorso verso il benessere e la consapevolezza del proprio corpo. Per ulteriori dettagli e iscrizioni, è possibile visitare la pagina ufficiale dell’evento.

Contatti:biohackingnow.it