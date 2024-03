Bios Srl: “Disinfestazione da zanzare, è il momento di intervenire con trattamenti mirati e attenti all’ambiente”

20 Marzo 2024

(Adnkronos) – Ogni Regione prevede regole specifiche per svolgere gli interventi su larve e insetti adulti ovunque si accumuli acqua piovana

Piacenza, 20 marzo 2024. Con l’avvicinarsi dell’estate e l’aumento delle temperature, che in ogni caso quest’anno non sono mai risultate troppo basse anche in inverno, tutte le Regioni prevedono lo svolgimento una serie di interventi per contrastare la presenza delle zanzare. Procedure, queste, da eseguire in tutte le aree all’aperto – che siano pubbliche o private – in cui si raccoglie l’acqua piovana.

Ogni territorio fissa disposizioni particolari, accomunate però dalla presenza di indicazioni sempre più circostanziate sui trattamenti da eseguire e di richieste di rendicontazione sempre più complete e dettagliate. “Il consiglio è di affidarsi a società esperte in Integrated Pest Management (Ipm), che sappiano cioè gestire ogni aspetto della disinfestazione, in modo da rispettare tutte le regole previste e da eseguire trattamenti che arrechino meno danni possibile all’ambiente” spiega l’ingegner Samuele Cattadori, responsabile uffici amministrativi e tecnico specializzato in Pest Management di Bios Srl, società piacentina che da decenni opera nel settore della disinfestazione e della sanificazione.

La sempre maggiore attenzione posta sulla sostenibilità ambientale, infatti, prescrive di utilizzare prodotti specifici, che siano efficaci contro le zanzare ma poco impattanti sulla natura circostante. “La ricerca in questo senso è continua” aggiunge l’ing. Cattadori, sottolineando come le aziende specializzate lavorino costantemente “non solo per introdurre prodotti innovativi, ma anche per regolare nel modo migliore dosaggi, procedure e tempistiche d’intervento”.

Parlando di contrasto alle zanzare, le operazioni da mettere in atto sono di due tipi: quelle contro le larve, da effettuare proprio in questo periodo, ovvero nel mese di marzo, e quelle contro gli animali adulti, da svolgere periodicamente. E affidarsi a professionisti del settore, aggiunge il tecnico, consente anche di “avere certificazioni puntuali, aggiornate e dettagliare di tutti gli interventi eseguiti, da mostrare in caso di controlli”. Elemento, questo, da non porre in secondo piano, dal momento che le normative a riguardo sono in continua evoluzione.

