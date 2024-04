Birò di Estrima, il veicolo elettrico e compatto che vuole rivoluzionare la mobilità urbana europea cresce anche nel 2023 e cerca nuovi partner

23 Aprile 2024

PORDENONE, Italy, 23 aprile 2024 /PRNewswire/ — Estrima, con oltre 15 anni di esperienza nel settore e una presenza stabile sul mercato, offre una soluzione innovativa per la mobilità urbana attraverso il suo prodotto, Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote. Quest’ultimo si distingue per la sua capacità di adattarsi alle moderne esigenze urbane, garantendo sostenibilità, efficienza e praticità.

Nel corso del 2023, il Gruppo Estrima, che comprende Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l., ha riportato un incremento nei ricavi di circa il 20% rispetto all’anno precedente, raggiungendo la cifra di 43,3 milioni di euro. Questo traguardo è stato possibile grazie alla crescita delle vendite di Birò che sono aumentate del 25% nel 2023. Tale successo è frutto della strategia applicata nei mercati principali (Italia, Olanda, Francia). Proprio per questo motivo l’azienda ha deciso di espandere la propria presenza avviando nuovi mercati (Germania, Svezia, Slovenia, Croazia, Spagna e Belgio).

In Italia, per esempio, mercato che Estrima segue in maniera diretta, senza partner, l’azienda ha conseguito una crescita del 54% dei Birò venduti. Dati che riflettono la validità del modello del business, delle strategie aziendali e l’aumento della popolarità del brand.

Birò, con le sue caratteristiche uniche e le dimensioni compatte, rappresenta un’alternativa ideale alle auto tradizionali. Maneggevole nel traffico cittadino, può essere parcheggiato praticamente ovunque e offre un elevato standard di sicurezza grazie ai suoi 4 freni a disco e alla robusta scocca in acciaio sagomato. La batteria estraibile ReMove elimina completamente i tempi di ricarica, garantendo un utilizzo continuo del veicolo.

La domanda di micro mobilità elettrica rappresenta un fenomeno in costante crescita che mira a sostituire mezzi di trasporto più ingombranti con soluzioni agili e a basso impatto ambientale, per questo Estrima punta a crescere molto in Europa, attraverso l’appoggio di partner locali che conoscano il proprio territorio e possano applicare la strategia di Estrima nel loro paese.

