Birre da Manicomio, pionieri dell’e-commerce con oltre 1000 birre artigianali

Luglio 5, 2023

(MILANO, 5 luglio 2023) – MILANO, 5 luglio 2023 – Con una vasta gamma di oltre mille birre artigianali provenienti da tutti gli angoli del pianeta, Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com) emerge come leader nel settore dell’e-commerce di birre artigianali, offrendo un catalogo ineguagliabile per ogni tipo di amante della birra, dall’entusiasta novizio all’affinato intenditore.

L’obiettivo dell’eCommerce è fornire un’esperienza di shopping online esemplare, con birre artigianali in offerta. La promessa dell’azienda include un rapido processamento degli ordini entro 24 ore, un’impeccabile modalità di imballaggio, spedizione gratuita per ordini oltre 100 euro e una garanzia di rimborso o sostituzione per assicurare la piena soddisfazione del cliente.

L’interfaccia intuitiva e facile da usare del sito consente ai visitatori di esplorare la loro straordinaria selezione di birre artigianali attraverso percorsi di navigazione chiari e lineari, dalla birra online IPA alle birre acide, passando per le birre Weiss. Questi itinerari di ricerca consentono ai clienti di esplorare il catalogo di birre per stile, marchio, tipo e perfino per le loro scelte culinarie.

Birre da Manicomio offre inoltre una sezione specifica dedicata ai regali, in cui i clienti possono trovare kit di degustazione, Magnum, voucher regalo, T-shirt, bicchieri di birra e molte altre proposte innovative.

La superiorità del servizio di Birre da Manicomio è confermata dai più di 1.600 feedback positivi raccolti su Recensioni Verificate, con una media di 4,9 su 5. Il portale comprende un blog che fornisce idee originali e suggerimenti per arricchire l’esperienza dei veri appassionati di birra.

La notevole eccellenza di Birre da Manicomio è stata riconosciuta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), che ha certificato Birredamanicomio.com come uno dei migliori punti di riferimento nell’e-commerce italiano per il quarto anno consecutivo, basandosi sui dati del 2022/23. Questa certificazione rende l’azienda l’unico e-commerce specializzato in birre presente nella lista delle migliori Enoteche Online.

La piattaforma continua a rafforzare la sua posizione dominante nel settore della birra artigianale online, offrendo ai clienti un accesso senza pari a una vasta selezione di prodotti di alta qualità, un’eccezionale esperienza di acquisto online e un servizio clienti impeccabile.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency