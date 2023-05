Birre da Manicomio: trascendere i confini del gusto con oltre 1000 birre artigianali

Maggio 31, 2023

(Adnkronos) – Milano – 31 maggio, 2023 – Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com) si afferma come punto di riferimento nel commercio elettronico, specializzato nell’offerta di birra artigianale. Con una ricca proposta che supera le 1.000 etichette provenienti da tutto il mondo, l’e-shop interpreta i gusti di una vasta gamma di appassionati di birra, dai principianti ai bevitori più esigenti.

Lo store digitale è stato concepito per garantire un’esperienza di acquisto online sinonimo di eccellenza. Le politiche aziendali comprendono l’elaborazione rapida degli ordini in 24 ore, imballaggi sicuri, spedizione gratuita per ordini superiori a 100 euro e una garanzia di rimborso o sostituzione per la completa soddisfazione del cliente.

Navigare sul sito di Birre da Manicomio è un’esperienza intuitiva e user-friendly. I visitatori possono esplorare la vasta gamma di birre artigianali attraverso percorsi di navigazione semplici e diretti: alla birra IPA alla birra bianca passando per le birre Weiss. Questi percorsi includono la ricerca della birra artigianale di Birre da Manicomioper stile, brand e tipo, nonché la possibilità di trovare birre abbinabili ai piatti preferiti.

Inoltre, il sito web offre una sezione dedicata ai regali, dove i visitatori possono trovare kit di degustazione, Magnum, buoni regalo e T-shirt, oltre a bicchieri di birra e altre novità intriganti.

A conferma della qualità superiore dell’esperienza di acquisto, Birre da Manicomio ha ricevuto più di 1.600 feedback positivi da Recensioni Verificate, con un punteggio medio di 4,9 su 5.

Il portale ha anche un blog dedicato che fornisce spunti e consigli originali per permettere agli appassionati di birra di vivere appieno la loro passione per i sapori artigianali.

Birre da Manicomio ha ricevuto riconoscimenti significativi per la sua eccellenza. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ha certificato Birredamanicomio.com, per il quarto anno consecutivo, come una delle eccellenze del commercio elettronico italiano, basandosi sulle rilevazioni 2022/23. Questo rende Birre da Manicomio l’unico negozio digitale specializzato in birre ad aver ottenuto una posizione nelle migliori Enoteche Online.

L’eCommerce continua a consolidarsi come una forza dominante nel settore della birra artigianale online, offrendo ai clienti un accesso senza precedenti a una vasta gamma di prodotti di alta qualità, una esperienza di acquisto online straordinaria e un servizio clienti impeccabile.

