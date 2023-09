Bitazza e Fuse.io presentano l’innovativa app Web3 a Token2049

Settembre 11, 2023

– Costruire il ponte da Web2 a Web3 per un impatto nel mondo reale

BANGKOK, 11 settembre 2023 /PRNewswire/ — Il palcoscenico è pronto per un debutto rivoluzionario: Bitazza (www.bitazza.com), la piattaforma di asset digitali in più rapida crescita in Asia, in collaborazione con Fuse (www.fuse.io), il principale ecosistema blockchain per i pagamenti aziendali, presenta l’app Freedom World a Token2049, uno dei principali eventi Web3 dell’anno. Questa applicazione rivoluzionaria è pronta a collegare i mondi Web2 e Web3, aprendo le porte ai settori che in precedenza avevano accesso limitato alla tecnologia blockchain e, in ultima analisi, trasformando le esperienze virtuali in vantaggi tangibili nel mondo reale.

Freedom World è orgogliosa di svelare la sua partnership più significativa fino ad oggi, nientemeno che l’iconico Mystic Valley Festival (https://mysticvalley.io). Con una ricca storia risalente al 2016 e uno spettacolare ritorno nel 2020, Mystic Valley è destinata a fare un comeback trionfante nel 2024. Questa collaborazione segna un momento cruciale nel percorso di Freedom World, dove le esperienze virtuali e reali convergono nella community Mystic Valley nell’app.

A Token2049, i partecipanti assisteranno a una vetrina delle straordinarie funzionalità dell’app, tra cui il ticket NFT, l’integrazione sociale dell’app attraverso post sul blog e notifiche push, la funzionalità airdrop e il rimborso dei token MYST per privilegi reali quali merce esclusiva e bevande rinfrescanti.

Scoprire le capacità di Freedom World

L’app Freedom World offre un kit di strumenti versatile per le aziende, tra cui un sistema a punti tokenizzati per creare e gestire la valuta digitale, la personalizzazione a tema per l’allineamento dell’identità del marchio, la funzionalità airdrop per i premi diretti della comunità, un sistema di referral per incentivare il reclutamento dei soci, notifiche push per la messaggistica istantanea, news feed personalizzabile NFT per il coinvolgimento della comunità, una funzionalità di aggiornamento per incoraggiare il supporto e una piattaforma di e-commerce per la monetizzazione continua di prodotti e servizi, il tutto all’interno dell’ecosistema dell’app.

L’esperienza Mystic Valley

Immerso sullo sfondo incontaminato delle vallate di Khao Yai, nelle terre incontaminate della Thailandia, il Mystic Valley Festival è il fine settimana perfetto di musica incantevole ambientata in natura e di tecnologia. Con oltre 10 palcoscenici immersivi, il quadriennale Mystic Valley Festival è uno degli eventi musicali più significativi della regione. Radicato in un’etica agreste e underground, il festival unisce musica e natura, per tre giorni e tre notti indimenticabili di festeggiamenti senza sosta. A seguito di un notevole successo nel 2017 e di un’impresa pionieristica nella tecnologia blockchain nel 2020, Mystic Valley 2024 promette di essere la fusione più straordinaria di sempre.

L’app Freedom World e il Mystic Valley Festival vi invitano a unirsi a loro in questo viaggio trasformativo, in cui il virtuale incontra il reale, la tecnologia migliora l’esperienza musicale e l’innovazione apre la strada a impatti tangibili nel mondo reale.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare:

