Bitetto (Traslochi Amoruso): per evitare che il trasloco si trasformi in un dramma è necessario affidarsi ad esperti!

Luglio 18, 2022

Bari, 18 luglio 2022. Dopo la lunga pausa determinata dall’evento pandemico sono ripresi a pieno regime i traslochi. Il tutto, anche per effetto dei bonus edilizi che spesso comportano la necessità di trasferirsi, in maniera tale da consentire l’esecuzione dei lavori nel proprio appartamento. A prescindere dal motivo che lo determina, però, per molti il trasloco viene visto come un evento assolutamente da evitare, per lo stress e le complicazioni che comporta. E invece non è così! E’ sufficiente rivolgersi ad esperti del settore per affrontare serenamente tutta la fase di cambiamento del proprio alloggio o del proprio ufficio.

“Il trasloco non è necessariamente legato ad un cambiamento definitivo della propria abitazione – afferma Giusy Bitetto, titolare della ditta “Traslochi Amoruso” di Bari – Può trattarsi, infatti, di una circostanza collegata alla necessità di eseguire dei lavori all’interno della casa, magari per renderla più bella ed accogliente. In questi casi, però, è necessario rivolgersi a ditte specializzate che oltre ad effettuare il trasloco dispongono di locali da adibire a deposito dei mobili”.

Il trasloco, insomma, va vissuto in piena serenità, ma resta pur sempre una cosa importante che richiede professionisti esperti. Proprio ai traslocatori, infatti, spesso si affidano beni a cui si è affettivamente legati. Bisogna poterlo fare in assoluta tranquillità e anche quando si sceglie il “fai da te” Amoruso è organizzato per supportarti.

Un elemento fondamentale nella scelta della ditta di traslochi sarà anche quello legato alle attrezzature di cui dispone. In particolare, soprattutto se si abita ai piani alti, bisogna sapere se la ditta dispone di autoscale adeguate e che non creino alcun problema di sicurezza. Il tutto, a tutela dei propri arredi e dell’incolumità dei passanti.

Insomma, il trasloco è impegnativo ma può risultare agevole e soprattutto ci si può mettere al riparo da qualsiasi problema. Basterà fare la scelta giusta affidandosi ad aziende esperte e riconosciute, dotate di tutto ciò che occorre per effettuare il trasferimento di mobili ed effetti personali nel modo più sicuro.

“Traslocare verso una nuova casa o un nuovo ufficio – aggiunge la signora Bitetto – può diventare un fatto piacevole e quindi positivo. Basterà scegliere tutto in maniera oculata, tenendo ben presente che alla ditta di traslochi che si andrà a scegliere si stanno affidando i propri beni, molti dei quali hanno un grande valore affettivo”.

