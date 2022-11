Bitget lancia “Bitget Insights” per potenziare le iniziative di social trading

Novembre 14, 2022

SINGAPORE, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ — Bitget, la principale piattaforma di scambio di criptovalute annuncia il lancio della sua nuova funzione “Bitget Insights”. La funzione serve a integrare i social media con il social trading tramite lo scambio di criptovalute su Bitget. Il lancio rappresenta la fase successiva dell’iniziativa di social trading in criptovalute di Bitget, volta a offrire vantaggi sia ai nuovi investitori retail che ai trader esperti.

Con Bitget Insights, i nuovi trader avranno l’opportunità di raccogliere le opinioni dei trader esperti. Rispetto alle piattaforme di social media esistenti, Bitget garantisce che tutti gli insight condivisi provengono da trader affidabili e previamente verificati, consentendo così ai nuovi trader di risparmiare tempo, risorse e potenziali perdite derivanti dallo “shilling” (cioè dalla promozione distorta e fraudolenta) sulle criptovalute, dalle false sponsorizzazioni o da altre truffe legate a questo mondo.

Per garantire che Bitget Insights fornisca agli utenti approfondimenti preziosi e approfonditi, solo i trader che soddisfano determinati criteri, tra cui essere un vero trader verificato sulla piattaforma Bitget, saranno in grado di condividere e pubblicare tramite questa nuova funzionalità. Inoltre, devono avere un numero di follower sostanziale e verificabile su varie piattaforme di social media. Gli altri trader possono seguire e trarre vantaggio da questi approfondimenti, come le strategie tecniche o le analisi di mercato, pubblicati dai trader verificati.

La decisione di Bitget di accreditare i trader qualificati si è basata principalmente sul fatto che su altre piattaforme di social media la presenza di malintenzionati è abbastanza comune e le truffe sono assai frequenti. Questo rende difficile per i nuovi trader prendere decisioni informate sulle loro transazioni e sui loro investimenti. Poiché i trader sono verificati sulla base dei dati di trading effettivi dei loro scambi, Bitget Insights mira a fornire una migliore protezione ai nuovi utenti che entrano nei suoi mercati.

Bitget Insights consente inoltre ai trader accreditati di aumentare la loro presenza nella comunità condividendo le opinioni di mercato e le strategie di trading con potenzialmente milioni di trader esistenti sulla piattaforma globale di Bitget. I trader accreditati possono anche trarre vantaggio da Bitget Copy Trade, il suo principale prodotto di social trading in criptovalute.

Gracy Chen, Managing Director di Bitget, ha dichiarato: “I prodotti di trading e i servizi di social trading innovativi sono le caratteristiche fondamentali e la quintessenza di Bitget. Bitget è pioniere nel social trading di criptovalute grazie al suo modo di lavorare per migliorare i prodotti attraverso l’innovazione. Su “Bitget Insights”, la piattaforma di social trading in cui le informazioni preziose sono più accessibili a tutti, i trader affidabili e verificati e gli opinion leader selezionati possono pubblicare le proprie analisi dei grafici, le strategie tecniche e gli articoli, per condividere le proprie opinioni con i follower”.

“Soprattutto, stiamo ascoltando attivamente la nostra comunità e sappiamo che le molte informazioni vere e flase su Web3 possono essere difficili da distinguere, in particolare per i nuovi investitori. In qualità di CEX (Centralised EXchange) delle criptovalute, ci troviamo in una posizione unica per aiutare i trader e gli investitori di Web3 a raccogliere informazioni e scoprire le notizie più importanti dai trader verificati sulla nostra piattaforma. In ultima analisi, questo rende le cripto più accessibili a mercati più ampi o alle persone che potrebbero invece avere delle riserve su Web3”.

Per celebrare il lancio di Bitget Insights, Bitget ha preparato una campagna di contenuti generati dagli utenti, che include omaggi e concorsi a premi per gli utenti che pubblicano informazioni e contenuti originali sulla piattaforma. I vincitori aggiudicarsi un monte premi un fino 100.000 dollari di BGB, gadget firmati più recente partner di Bitget, Lionel Messi, e molto altro. Per maggiori informazioni visita il nostro sito Web.

Informazioni su BitgetBitget, fondata nel 2018, è la principale piattaforma di scambio di criptovalute al mondo con prodotti innovativi e servizi di social trading quali funzionalità chiave, attualmente al servizio di oltre 8 milioni di utenti in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

La piattaforma di scambio si impegna a fornire soluzioni di trading sicure agli utenti e mira ad aumentare l’adozione delle cripto attraverso collaborazioni con partner affidabili, tra cui il leggendario calciatore argentino Lionel Messi e la famosa squadra di calcio italiana della Juventus.

