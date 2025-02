Bitget ottiene la licenza di fornitore di servizi di asset virtuali in Bulgaria per allinearsi ai piani di espansione nell’UE

14 Febbraio 2025

– VICTORIA, Seychelles, 14 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha ottenuto una licenza di fornitore di servizi di asset virtuali (VASP – Virtual Asset Service Provider) dall’agenzia nazionale delle entrate della Bulgaria. La licenza ufficiale consente a Bitget di offrire una suite completa di servizi crypto in Bulgaria. Questo è in linea con i piani più ampi di Bitget di ottenere la licenza MiCA (Markets in Crypto-Assets) dell’UE, che rafforzerà la sua posizione nella regione.

“Il successo dell’ottenimento della licenza VASP in Bulgaria fa parte della strategia di espansione di Bitget per fornire servizi agli utenti di tutta l’Unione Europea”, ha dichiarato Hon Ng, Chief Legal Officer di Bitget. “Nel 2025, Bitget è destinato a guidare la scalabilità globale, con una forte attenzione al rispetto degli standard di compliance in ogni giurisdizione in cui operiamo. Questo approccio supporta l’aumento della fiducia degli utenti e garantisce una crescita a lungo termine, allineando le nostre operazioni alle normative emergenti in tutto il mondo”.

Bitget considera la compliance normativa come una responsabilità sociale per gli exchange crypto, come dimostrato dall’acquisizione di autorizzazioni in mercati chiave come Polonia, Italia, Lituania, Regno Unito e ora Bulgaria.

La licenza VASP in Bulgaria conferisce a Bitget l’autorità normativa per offrire un’ampia gamma di servizi adattati alle esigenze degli utenti di asset digitali nella regione. Questi servizi includono l’exchange di asset crypto, che consente una conversione fluida tra criptovalute e valute fiat; il trading e il trasferimento di asset crypto, che facilitano transazioni efficienti e sicure; e i servizi di custodia, che forniscono una solida struttura per salvaguardare gli asset degli utenti. Inoltre, la licenza consente l’offerta pubblica di asset crypto, il che facilita il lancio di token innovativi e genera opportunità.

Solo negli ultimi tre mesi, Bitget ha presentato importanti aggiornamenti sulle licenze e sull’espansione. Ha ottenuto una licenza BSP in El Salvador, l’approvazione nel Regno Unito per fornire servizi legati agli asset digitali, ha avviato un exchange conforme in Vietnam, BitEXC, ed è anche in trattative con la FIU in India. L’azienda prevede di collaborare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione europee per garantire che i suoi prodotti soddisfino tutti i requisiti normativi, dando priorità alla protezione degli asset e dei dati degli utenti.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 45 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l’exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l’accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bitget-ottiene-la-licenza-di-fornitore-di-servizi-di-asset-virtuali-in-bulgaria-per-allinearsi-ai-piani-di-espansione-nellue-302376260.html