Bitget pubblica il Rapporto di Trasparenza di gennaio 2025, mostrando crescita del mercato e innovazione

21 Febbraio 2025

VICTORIA, Seychelles, 21 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha pubblicato il suo Rapporto di Trasparenza di gennaio 2025, evidenziando un inizio dinamico dell’anno caratterizzato da una crescita significativa nei volumi di trading, nell’engagement della piattaforma e nell’innovazione dell’ecosistema.

Bitget ha ampliato l’ecosistema BGB attraverso iniziative strategiche, tra cui il lancio di un pool di liquidità BGB su Uniswap e un pool di liquidità da 1,1 milioni di dollari su Bulbaswap a seguito della sua integrazione con Morph Chain. Questi sforzi migliorano la compatibilità cross-chain e approfondiscono la liquidità, posizionando BGB come un pilastro forte dell’ecosistema Bitget.

Gennaio ha visto l’introduzione di molteplici miglioramenti della piattaforma. La Stagione 4 di Bitget TraderPro è stata lanciata con un Grand Prize di 10.000 USDT, consentendo ai trader di testare strategie e ottimizzare i rendimenti. Il servizio HodlerYield ha debuttato, consentendo agli utenti di guadagnare reddito passivo detenendo USDE e weETH. Bitget Seed, un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, è stato presentato per identificare progetti Web3 in fase iniziale, mentre un’integrazione strategica con Zen ha semplificato i pagamenti in criptovaluta in 11 valute fiat. Bitget è anche diventato il primo exchange centralizzato a offrire lo staking di TAO, ampliando le opportunità per gli utenti di guadagnare ricompense.

Bitget Wallet ha rafforzato la sua offerta con un airdrop di 1 milione di dollari per i titolari di BGB, una collaborazione esclusiva con Bitrefill per offrire delle carte regalo alimentate da criptovalute e il lancio di nuove funzionalità di trading ottimizzate da AI Agent. Il supporto degli ordini limite del wallet sulle chain Base e Solana migliora ulteriormente le capacità di trading automatizzato.

Gli sforzi di engagement globale hanno incluso la partecipazione all’evento Crypto XR ad Auxerre, in Francia, a cui hanno partecipato oltre 3.000 appassionati, ed incontri di Capodanno nelle Filippine, Vietnam, Russia, Spagna, Portogallo, Italia, Kenya ed altre regioni. Questi eventi hanno favorito connessioni più profonde con gli utenti e hanno mostrato la crescente presenza di Bitget a livello globale.

I risultati di Bitget a gennaio 2025 rinforzano la crescita del 2024, affermando la piattaforma come un exchange di prim’ordine focalizzato su sicurezza, innovazione e accessibilità. Mentre il panorama crypto si evolve, Bitget rimane pronto a guidare l’adozione attraverso soluzioni all’avanguardia e partnership strategiche, supportando gli utenti nel navigare tra le opportunità e le complessità dell’era degli asset digitali.

A proposito di Bitget

