Bizay.it adotta la settimana lavorativa da 4 giorni

Ottobre 12, 2022

LISBONA, Portogallo, 12 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Bizay.it, la piattaforma online che offre prodotti personalizzabili a più di 1 milione e mezzo di clienti in tutta Europa, ha annunciato oggi che adotterà una settimana lavorativa di quattro giorni per tutti i dipendenti, a partire da metà ottobre 2022. Il passaggio alla settimana lavorativa di durata ridotta segue la decisione dell’azienda di chiudere tutti gli uffici fisici e di diventare un’azienda remota al 100%.

Il modello della settimana lavorativa da quattro giorni, con uno standard di 36 ore lavorative, sarà implementato in via sperimentale con un periodo iniziale di due anni. In pratica, il nuovo approccio porterà a una riduzione del 17% dei giorni lavorativi in un anno (186 giorni lavorativi) e a una riduzione del 7% delle ore lavorative (1672 ore lavorative). Insieme a Deloitte, il partner strategico che ha progettato il modello a quattro giorni, Bizay.it monitorerà l’impatto di queste misure su base trimestrale.

Questo monitoraggio continuo consentirà a Bizay.it di valutare adeguatamente l’impatto della settimana lavorativa da quattro giorni e di analizzare gli effetti di questo approccio in un contesto aziendale più ampio. I dati rilevati dimostreranno come questo cambio avrà influito sui responsabili dell’azienda e sui dipendenti in aspetti tra cui benessere, soddisfazione dei dipendenti, produttività, ritenzione e attrazione dei talenti. Questi dati saranno pubblicati trimestralmente sotto forma di barometro dettagliato e trasparente, con dati più approfonditi che consentiranno ad altre aziende di valutare l’impatto del nuovo approccio.

Con questo nuovo e radicale modello lavorativo, Bizay.it si posiziona in modo unico come pioniere del futuro del lavoro, adottando un approccio audace e progressivo al lavoro a distanza. Le informazioni ricavate nel periodo iniziale saranno particolarmente utili alle altre aziende che stanno valutando un cambiamento simile.

“La decisione presa a settembre di Bizay.it di passare a una forma di lavoro al 100% da remoto, oltre all’implementazione della settimana lavorativa da quattro giorni a partire da ottobre, dimostra il nostro impegno per il benessere dei dipendenti. Riteniamo che i benefici di entrambe le politiche porteranno a un aumento della produttività, del benessere e della felicità dei dipendenti, senza compromettere la nostra produttività e gli obiettivi aziendali.

Questa decisione arriva dopo mesi di attente analisi, che hanno portato a un approccio studiato in ogni dettaglio per garantire la tutela degli interessi di tutte le parti. Crediamo che la condivisione trimestrale delle informazioni sul funzionamento del modello di lavoro da quattro giorni adottato da Bizay.it aiuterà altri manager e dipendenti ad accelerare quello che riteniamo essere il modello di lavoro del futuro”, afferma Sérgio Vieira, Amministratore Delegato di Bizay.it.

Il Gruppo Bizay

L’azienda, fondata nel 2014, è stata creata con l’obiettivo di rendere disponibile l’accesso delle PME e degli individui a qualsiasi prodotto personalizzato. Il gruppo, presente in 21 mercati, possiede il più grande catalogo online di prodotti personalizzati, e si autodefinisce “L’Amazon dei prodotti personalizzati”. Bizay.it è una delle aziende europee più promettenti, con una crescita del 60% rispetto all’anno precedente e un fatturato annuo di oltre 40 milioni di euro.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bizayit-adotta-la-settimana-lavorativa-da-4-giorni-301647319.html