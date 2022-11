Black Friday materassi matrimoniali in lattice naturale e Piumini Bio. Gli sconti di Vivere Zen che rispettano te e la natura

Novembre 23, 2022

(Adnkronos) – Torino, 23 novembre 2022. Chi non aspetta il Black Friday per approfittare degli sconti? L’idea di avere una settimana all’anno in cui comprare i prodotti preferiti a poco prezzo rischia di indurci a consumare più di quello di cui abbiamo effettivamente bisogno. Ecco perché con Vivere Zen il Black Friday diventa Green: un’occasione per ricordaci come gli acquisti consapevoli, in questi tempi di crisi economica, sociale e climatica, siano sempre più necessari per vincere la lotta agli sprechi.

Vivere Zen, azienda italiana che opera nel settore dell’arredo bio e sostenibile, dà il via agli sconti per la settimana del Black Friday in chiave Green.

Il lungo weekend del Black Friday è il momento in cui è più facile effettuare acquisti d’impulso, ma a volte l’entusiasmo per gli sconti fa perdere di vista quanto effettivamente un prodotto possa essere o meno sostenibile dal punto di vista ambientale senza svuotare troppo il portafoglio.

Dal portale di Vivere Zen, è possibile avere accesso agli sconti Green Friday, sconti sugli elementi d’arredo realizzati rispettando i più alti standard sociali e ambientali.

Alcuni dei prodotti che godono della promozione del Black Friday sono i materassi matrimoniali in lattice naturale, piumini, futon in stile giapponese, letti in legno artigianali.

Sconti sull’arredo bio, ideale per chi ama la natura

Quali sono i prodotti che propone Vivere Zen?

Materasso matrimoniale in lattice naturale: il lattice è una sostanza lattiginosa che viene estratta dagli alberi della gomma senza danneggiarli. Il materasso Gaia di Vivere Zen è un esempio perfetto di comfort, rispetto dell’ambiente e attenzione al tuo sonno. Antibatterico, con lattice 100% naturale certificato Eco Institute, rivestito in cotone bio anch’esso certificato GOTS, è ideale per sostituire il tuo vecchio materasso con un prodotto che rispetta gli standard della Latexco.

Piumini letto Bio, cruelty free:

I piumoni biologici di Vivere Zen sono realizzati con i migliori materiali cruelty free per proporre un valido sostituto alla piuma d’oca. La bambagia di seta, per esempio si ottiene dai bachi abbandonati dai bruchi, la fibra di mais, la lana di cammello o le semplici lana o cotone bio.

Futon in stile giapponese: le antiche tradizioni giapponesi si uniscono al gusto occidentale, con i futon Vivere Zen, realizzati a mano da esperti artigiani, con materiali 100% naturali come il cotone bio, il cocco e il lattice naturale.

Letti in legno artigianali: realizzati in Italia da maestranze locali, con pochissime parti metalliche e adattabili anche a piccoli spazi. Per i letti in legno artigianali Vivere Zen potrai richiedere la certificazione FSC, che garantisce che il legno del tuo letto provenga da foreste gestite responsabilmente.

Se desideri maggiori informazioni sull’arredo naturale vai su arredo.bio troverai una guida sui materiali buoni e cattivi, sufuton.it invece troverai informazioni sullo stile giapponese dell’arredamento.

Vuoi fare un acquisto consapevole che non danneggi l’ambiente? Visita l’e-commerce di Vivere Zen e scopri questi e altri prodotti realizzati per il tuo benessere e quello della natura!

Unisciti al nostro Black Friday in chiave Green e approfitta degli sconti dedicati.

