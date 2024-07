Blatte, dati in forte aumento per le infestazioni nelle case

25 Luglio 2024

(Adnkronos) – Per combattere le blatte anche negli ambienti familiari occorrono insetticidi specializzati. Nel portale online Il-formichiere.it di Gianluca Zucchet è possibile scegliere prodotti di facile utilizzo e con il supporto tecnico di un professionista.

Roma, 25 Luglio 2024 – Disinfestare gli appartamenti o i piccoli locali colpiti da una infestazione da blatte non è certo cosa semplice e tanto meno risolvibile con prodotti qualsiasi. Le blatte sono tra gli insetti più comuni e sta aumentando l’infestazione nelle città italiane, in particolare nelle regioni con climi più miti e temperati. Al contrario di altri insetti comuni, le blatte sono vettori di molteplici organismi patogeni rischiosi per la salute dell’uomo, perché inquinano le nostre riserve alimentari. Le quattro specie presenti nel nostro paese sono la Suppella Longipalpa, la Blattella Germanica, la Blatta Orientalis e la Periplaneta Americana.

“La blatta arriva facilmente negli appartamenti attraverso la trasmissione da un luogo infetto ad un altro – spiega Gianluca Zucchet, amministratore unico del portale Il-formichiere.it e della ditta romana Zucchet Italia –. Ad esempio attraverso il cibo da asporto, come il cartone della pizza: la blatta si nasconde negli angoli di chiusura e, se il cartone rimane in cucina per qualche ora, l’insetto ha il tempo di nidificare e stabilirsi così nella stanza. Questi insetti prediligono infatti gli ambienti ricchi di calore, umidità e naturalmente di cibo, soprattutto gli spazi nascosti nel buio come il sottolavello, la zona lavastoviglie o il retro dei mobili. Da lì partono le infestazioni con la contaminazione anche del cibo. È fondamentale intervenire subito con prodotti professionali, adatti ad un uso familiare, ma è altrettanto necessario sapere bene come utilizzarli, supportati quindi da un esperto”.

Le blatte, al contrario di altri insetti comuni, sono insetti vettori di molteplici organismi patogeni rischiosi per la salute dell’uomo. Oggi però è possibile intervenire in modo opportuno con prodotti specializzati e facilmente utilizzabili, ad esempio quelli del portale e-commerce Il-formichiere.it. “Ci sono due tipologie di prodotti contro le blatte – spiega Zucchet -, entrambe efficaci. Il “Total Gel” è a marchio Zucchet Italia: la sostanza nociva è racchiusa in un formulato gel che viene posizionato in un punto specifico, consigliato dai nostri operatori. La blatta prende la sostanza e muore. Non c’è, quindi, l’irrorazione totale nella stanza nè pericolo per persone e animali. C’è poi il prodotto “Total Easy”, un pronto all’uso liquido che si nebulizza all’interno dell’ambiente, in modo accorto e mirato. Entrambi i prodotti sono sempre forniti con l’aiuto di un tecnico esperto che online accompagna nell’uso con tutte le spiegazioni, sia al telefono sia tramite WhatsApp. Non è una disinfestazione in un ambiente normale, come un giardino o una cantina, ma si interviene in ambienti sensibili come cucina, bagno e camere dove possono esserci bambini piccoli e animali domestici. Bisogna sempre stare molto attenti quando si fanno questi interventi, non è sufficiente leggere le istruzioni presenti sulla confezione. Con Il-formichiere.it non facciamo solo una vendita di prodotti, ma diamo un supporto completo”.

Gli interventi contro la blatta si eseguono ormai tutto l’anno, utilizzando sempre di più insetticidi specifici e formulati in gel. Realizzato dalla ditta Zucchet Italia, che opera da oltre 70 anni nel mondo della disinfestazione a Roma e nel Lazio, il rivenditore online Il-formichiere.it è specializzato in prodotti adatti a tutte le problematiche di disinfestazione e derattizzazione. L’aspetto particolarmente apprezzabile è che si tratta di un ‘fai da te’ guidato, con istruzioni in ogni prodotto e la disponibilità del supporto costante di un professionista.

www.il-formichiere.it