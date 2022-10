BlendIT: la tecnologia che rende felici le persone!

Ottobre 21, 2022

(Adnkronos) – Dal 2016, BlendIT è l’azienda IT per PMI che si propone, tramite consulenza a 360 gradi e servizi dedicati, di rendere felici le persone attraverso l’uso della tecnologia. La sua denominazione, d’altronde, è già chiara: BlendIT vuol dire “miscela”, e deriva dal connubio di tre importanti realtà dell’Information Technology con esperienza decennale del settore.

La sua unicità? La profonda passione e fiducia nell’uso della tecnologia per uno sviluppo ecosostenibile. Una realtà consolidata ed esperta in grado di supportare un intero ecosistema aziendale o infrastrutturale, coniugando valori essenziali come semplicità, velocità e integrazione, al servizio del business, della competitività e della produttività, in un’ottica sempre più “agile”.

BlendIT oggi si configura come gruppo informatico esperto e completo, che offre un’ampia gamma di servizi IT personalizzati avvalendosi delle sue quattro Business Units (IT System & Cloud, Software Solutions, Marketing Services e Cyber Security).

Come dichiarano i Co-Founders Stefano Galluzzo, Davide Viatore e Giorgio Binda rispettivamente Presidente, CEO e COO, BlendIT è punto di riferimento e leader nello sviluppo strategico e consulenziale di soluzioni informatiche e tecnologiche all’avanguardia, a vantaggio di tutte quelle aziende che vogliono crescere ed innovare.

BlendIT: una “miscela” di expertise nel settore dell’Information Technology

BlendIT è la storia di un sogno diventato realtà, laddove tre imprenditori che avevano già condiviso esperienze lavorative (ma anche amicizia) si sono uniti per dare vita ad un progetto ambizioso, quello di creare un’azienda che avesse al centro le persone, con un’attenzione particolare al loro benessere (sia dei collaboratori sia dipendenti dei clienti).

Intere giornate trascorse per trovare modelli, soluzioni, accordi: nonostante le difficoltà iniziali di mettere insieme tre realtà aziendali diverse, la volontà di “stare insieme” e guardare lontano è stata la forza più grande. Da quel momento, gli imprenditori hanno iniziato a “camminare insieme” passo dopo passo verso l’obiettivo, capendo, con il passare del tempo, che la comunione di intenti sarebbe stata il collante decisivo. Certo, non senza momenti di difficoltà e preoccupazione.

“Ogni grande sfida, si sa, comporta sacrifici e ostacoli che a prima vista sembrano insormontabili, ma il fatto di poterci confrontare, discutere e talvolta persino litigare, ci ha dato sempre grande carica! Ad oggi, siamo ampiamente ricompensati per gli sforzi e gli investimenti che abbiamo voluto intraprendere!” dichiara Giorgio Binda.

Poi, a seguito della successiva integrazione di nuove eccellenze complementari, BlendIT è divenuta, un gruppo, intraprendendo un processo di cambiamento importante. Certo, gestire un’azienda di dieci persone è diverso dal gestire un gruppo sempre più grande: ecco perché i tre Co-Founders si sono sempre messi in discussione, volendo, fortemente, intorno a loro, professionisti che condividessero ideali ed obiettivi, con la medesima determinazione.

Stefano Galluzzo non ha dubbi “Stare insieme ed uniti, fare squadra, confrontarsi con le reciproche esperienze permette anche di colmare le proprie lacune, di diventare più forti e competitivi e di essere anche un esempio di successo. “Da soli si gioca, insieme si vince”. Imparare a curare quei dettagli sia a livello professionale sia relazionale, è molto importante, di fatto nel nostro mercato “sono le piccole differenze cha fanno la differenza”.

La tecnologia al servizio di persone e aziende, con soluzioni personalizzabili sulle esigenze del cliente.

BlendIT è caratterizzata, prima di tutto, da consulenti che offrono soluzioni informatiche per risolvere problemi ad imprenditori e PMI. La società è fortemente convinta che la tecnologia abbia davvero la capacità di far felici le persone, supportando e coadiuvando l’organizzazione e i processi aziendali, rendendoli efficienti e flessibili.

Lo scopo è anche quello di adeguare le soluzioni informatiche alle sempre più mutevoli necessità aziendali e, in un’ottica “futuribile”, cercare di creare e diffondere “cultura” insieme ai nostri clienti.

“Non neghiamo che alcuni imprenditori sono ancora restii all’uso della tecnologia: l’informatica viene vista ancora come costo e non come un investimento, come un problema e non un vantaggio. Il nostro obiettivo è, assolutamente, invertire questa tendenza!” dichiara Davide Viatore.

L’obiettivo del gruppo BlendIT?

“Quello di aumentare la produttività delle aziende con soluzioni tecnologiche semplici, veloci ed integrate che migliorino le procedure ed il clima aziendale” sostiene Giorgio Binda.

“Il nostro approccio è innovativo e profondamente orientato all’ascolto attivo del cliente in un’ottica Tailor Made con la volontà di essere al suo fianco nelle scelte strategiche” ci svela Davide Viatore.

I punti di forza?

“Una profonda conoscenza delle più avanzate metodologie e tecnologie, competenze trasversali ed expertise consolidate ci consentono di proporre soluzioni personalizzate, garantendo supporto consulenziale al cliente.” Davide Viatore riassume così la vision strategica del gruppo.

Un ecosistema integrato di competenze IT a tutto tondo

BlendIT propone soluzioni a tutto tondo, nel mondo informatico, grazie a quattro Business Units verticali, ma integrate, “integrabili” e sinergiche tra loro dedicate ai sistemi IT e cloud, alle soluzioni gestionali personalizzate, ai servizi contact center e digital marketing operativo e alla sicurezza informatica. Ciò permette di avvalersi di personale qualificato che ha maturato grande esperienza, ossia oltre 60 professionisti motivati e affiatati, suddivisi fra varie sedi lombarde.

L’ottica?

“La nostra ottica è quella di ottimizzare i processi aziendali, al fine di efficientare l’organizzazione lavorativa sempre con un’attenzione particolare verso l’ambiente promuovendo il risparmio energetico ed il progetto “zero-carta” in ufficio.” risponde Giorgio Binda.

E poi ci sono i Sistemi IT e Cloud, che consentono innumerevoli vantaggi. Il Cloud permette la gestione dei dati centralizzando le informazioni e i software, in una modalità più sicura e affidabile rispetto alle infrastrutture “In-Site”, con un risparmio energetico (oggi argomento assai sentito) e agevolando di molto il lavoro remoto. “Favorire la virtualizzazione dei dati, ridurre lo spazio fisico all’interno dell’azienda per la loro gestione, ma anche, e soprattutto, garantire la continuità del lavoro in qualsiasi condizione” spiega Giorgio Binda.

Infine, altra tematica di interesse aziendale è la “SICUREZZA INFORMATICA” conosciuta come “Cyber Security”, oggi sempre più necessaria per aumentare la protezione dei dati e delle infrastrutture IT.

La Cyber Security non è solo una semplice password sicura e protetta, ma soprattutto rappresenta un insieme di soluzioni e servizi in grado di rimediare alle vulnerabilità, e di fronteggiare le continue e sempre più pericolose minacce che arrivano dal mondo esterno.

Un esempio che vogliamo citare nel campo della Cyber Security è la storia in particolare di un cliente storico, prima molto restio all’utilizzo di queste soluzioni, che, grazie alla fiducia riposta in BlendIT, ha aumentato la sua protezione informatica giusto in tempo, limitando di molto i danni quando, recentemente, ha subito un attacco hacker.

Insomma, in poche parole, BlendIT può diventare un valido ed unico interlocutore per diverse tipologie di aziende; la sua forza è la capacità di governare il dato, dall’origine per tutta la sua gestione: organizzandolo, virtualizzandolo, proteggendolo. Alla luce di questo, è chiaro il perché una moderna infrastruttura informatica funziona meglio con soluzioni innovative, “smart” e tecnologicamente all’avanguardia.

La tecnologia al servizio delle imprese: come BlendIT fa la “differenza”

Le soluzioni da noi proposte ed integrate sui sistemi dei clienti rendono il lavoro più agile e veloce, i risultati si vedono e si toccano con mano. Con orgoglio Davide Viatore sottolinea che “sono tanti i casi di successo nei quali il nostro supporto ha creato davvero valore aggiunto sui nostri clienti”.

Con il Marketing digitale, si aumenta la visibilità aziendale e si creano nuovi potenziali business. Generando leads e prospects, si creano nuove opportunità, sia per nuovi contatti e sia per la raccolta di informazioni di vario genere. In tema di Lead Generation, ad esempio, BlendIT segue da diversi anni grossi gruppi aziendali nell’ambito B2B, nella loro attività di Teleselling. Sono reali esempi in cui si possono registrare crescite del 15 – 18% di fatturato.

Per il Software, poi, in un’ottica “paperless”, l’azienda si occupa di archiviazione digitale dei documenti. Gestendo i file con software specifici (che non comportano solo la creazione di semplici PDF, ma l’implementazione di Workflow documentali), è possibile determinare la validità del documento a livello fiscale (con la registrazione della data), e quindi anche la firma digitale assume valore a livello legale. E soprattutto si velocizzano alcune procedure e si riducono drasticamente l’utilizzo di Toner e di carta.

Senza dubbio soluzioni di questo tipo, facilitano il lavoro aziendale. Inserito nel software, il processo è sotto controllo, standardizzato, regolamentato, dotato cioè di quella automazione assolutamente necessaria per un’organizzazione agile. Con questo sistema, anche i processi più complessi possono essere facilitati e resi più efficienti, snellendo l’intera organizzazione del lavoro.

“Possiamo dire che tutto questo non fa altro che confermarci la nostra tesi: la tecnologia è al servizio delle aziende e non può e non deve essere vista come un costo, ma bensì come un investimento”. Afferma Davide Viatore.

BlendIT, con la sua “miscela” di competenze ed expertise, porta avanti, da sempre, la filosofia di creare business e produttività aziendale utilizzando al meglio la tecnologia disponibile, e ciò senza perdere di vista il benessere delle persone che ci ruotano attorno, obiettivo che è sempre al centro della nostra mission.

Sito Web: https://www.blendit.it/

Tel: 02 87215357