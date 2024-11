Blitz notturno contro la sede di Pro Vita & Famiglia: serrature otturate e serrande sigillate con silicone. Appello a Piantedosi

21 Novembre 2024

(Adnkronos) – 21 novembre 2024.Pro Vita & Famiglia denuncia un altro attacco nella notte alla sede romana di Viale Manzoni. Le telecamere esterne della Onlus hanno infatti registrato la presenza di due individui che, intorno all’1:30 della notte, si sono presentati davanti alla sede a volto coperto con buste piene di bombolette spray e strumenti per la saldatura. In circa quindici minuti i soggetti hanno imbrattato le serrande della Onlus con gli slogan “Rabbia, Rivolta, Vendetta Trans”, procedendo poi a sigillare le serrande al basamento con materiale nero simile a pece e otturando col silicone le serrature del lucchetto, dell’avvolgibile della serranda e della posta.

«È il quattordicesimo attacco vandalico alla nostra sede in meno di tre anni», commenta il portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus Jacopo Coghe, che stamattina ha trovato per primo la sede vandalizzata.«Questa volta hanno alzato il tiro, manomettendo le serrature e impedendoci di entrare per fare il nostro lavoro. L’aggressione è avvenuta nell’anniversario del Transgender Day of Remembrance e a un anno dall’assalto alla nostra sede dello scorso 25 novembre, quando 200 partecipanti al corteo trans-femminista contro la violenza sulle donne hanno accerchiato l’ufficio, lanciato oggetti contro la Polizia, sfondato la vetrina e gettato all’interno un ordigno incendiario che non si è attivato solo perché la miccia si è staccata cadendo a terra, come mostrato dalle telecamere del circuito interno.

«Questi attacchi sono la diretta conseguenza di un clima di odio e demonizzazione contro gli attivisti Pro Vita fomentato dalla Sinistra, dai media mainstream e dai collettivi LGBTQ – afferma Antonio Brandi, presidente della Onlus – chiediamo a tutti i partiti di prendere ufficialmente le distanze da questi atti intimidatori e al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di aumentare la sicurezza intorno alla nostra sede in vista della manifestazione di Non Una Di Meno di sabato 23 novembre, che passerà proprio nelle vie limitrofe alla nostra sede.

