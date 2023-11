Blitzer, Clancy & Company nominata società di investment banking dell’anno ai 22° Annual M&A Advisor Awards

Novembre 21, 2023

NEW YORK, 21 novembre 2023/PRNewswire/ — Blitzer, Clancy & Company, leader globale nei servizi di investment banking, consulenza per la crescita e consulenza strategica, è stata nominata “Investment Banking Firm of the Year” ai 22° Annual M&A Advisor Awards. Standard di riferimento per l’eccellenza nel mondo degli affari, gli M&A Advisor Awards premiano transazioni, aziende e individui preminenti. La giuria, composta da professionisti indipendenti del settore, ha selezionato Blitzer, Clancy & Company in un gruppo di otto finalisti.

Il riconoscimento si inserisce nel contesto di un anno storico per Blitzer, Clancy & Company, che nel 2023 ha generato oltre 1 miliardo di dollari in creazione di valore d’impresa per i suoi clienti e ha portato avanti l’espansione della sua rete globale interconnessa di partnership, che spazia da società emergenti innovative a multinazionali Fortune Global 500. Con oltre quattro decenni di esperienza nell’M&A e transazioni in Nord America, Europa e Asia-Pacifico, Blitzer, Clancy & Company continua a consolidare la sua reputazione basata sulla sua competenza nel campo dei Servizi e Tecnologia per il settore immobiliare commerciale, Automazione industriale, Life Science e settori aerospaziali e difesa.

“Questo riconoscimento è un attestato alla nostra capacità di destreggiarci nelle incertezze del mercato globale in continua evoluzione e di fornire costantemente risultati eccezionali ai clienti”, ha dichiarato Michael Blitzer, socio di Blitzer, Clancy & Company. “Nel celebrare questo risultato incredibile, confermiamo il nostro impegno a collaborare con società di prima categoria che riconoscono il valore del nostro approccio audace e creativo alla conclusione di affari e alla consulenza strategica. Siamo davvero onorati di ricevere questo premio, che non avremmo potuto conquistare senza la fiducia dei nostri clienti”.

“Per noi, questo premio sottolinea l’importanza dell’approccio strategico di Blitzer, Clancy & Company al mondo degli affari: creare relazioni costanti e durature nel settore M&A, invece che cercare di avviare quante più transazioni possibile”, ha dichiarato Jim Clancy, socio di Blitzer, Clancy & Company. “Con strette collaborazioni, una mentalità innovativa e decenni di esperienza nel settore, siamo riusciti a offrire un valore eccezionale sul lungo termine ai nostri clienti, e intendiamo proseguire su questa strada nell’immediato futuro”.

“I destinatari del premio rappresentano il meglio nel settore delle fusioni e delle acquisizioni avvenute lo scorso anno e hanno conquistato questo riconoscimento distinguendosi in un gruppo di finalisti davvero di livello”, ha dichiarato Roger Aguinaldo, Fondatore e CEO di The M&A Advisor. “Spaziando tra grandi affari da diversi miliardi di dollari a operazioni di entità inferiore nel mid-market, premiamo transazioni, aziende e individui che si distinguono e rappresentano i massimi livelli di abilità”.

Informazioni su Blitzer, Clancy & Company Blitzer, Clancy & Company è leader mondiale nei servizi di investment banking, consulenza per la crescita e consulenza strategica. Quando facciamo delle promesse, diamo il massimo. Ovvero, collaboriamo da vicino con i team dirigenziali dei nostri clienti e lungo il processo creiamo relazioni di lungo termine. I clienti di Blitzer, Clancy & Company possono avvalersi di un team di consulenti dediti e indipendenti. Grazie a una rete globale di risorse, attingiamo alla nostra competenza sofisticata in diversi settori per superare gli obiettivi fissati e le aspettative. Per maggiori informazioni visitare https://bcxintl.com/.

Informazioni su The M&A AdvisorGiunto ormai alla sua 25a edizione, The M&A Advisor è stato fondato per fornire informazioni approfondite su fusioni e acquisizione, aprendo l’organo di stampa leader del settore nel 1998. Oggi l’azienda è riconosciuta come la prima organizzazione al mondo per i professionisti del settore fusioni e acquisizioni, ristrutturazioni e finanza aziendale, e offre una gamma di servizi integrati, inclusa M&A Connects, la comunità online di professionisti M&A più attiva. www.maadvisor.com.

