BLUETTI lancia AC180, un altro passo avanti nel settore delle centrali elettriche portatili

Aprile 14, 2023

(Adnkronos) – Milano, 14/04/2023. Negli ultimi anni è diventata popolare l’attività del campeggio durante il periodo primaverile. Questo offre alle persone una preziosa opportunità di allontanarsi dal trambusto della vita urbana e di avere un contatto ravvicinato con la natura. Tuttavia, spesso queste avventure sono afflitte della carenza di energia mobile.

BLUETTI, leader di mercato nel settore dell’accumulo di energia, sta per presentare un’interessantenovità su questo fronte. Successore delle precedenti stazioni portatili, come EB150 ed EB240, AC180 è stato progettato con una serie di miglioramenti che lo rendono una stazione di energia portatile ideale per i backup di emergenza, i blackout improvvisi, le escursioni e altro ancora.

Esplorare l’Aria Aperta con Grande Potenza

Per contribuire a migliorare lo stile di vita off-grid, BLUETTI equipaggia AC180 con una potenza di uscita costante di 1800W e una capacità di 1.152Wh, in grado di coprire quasi tutte le esigenze di alimentazione degli elementi essenziali a casa o in natura. Inoltre, AC180 è dotato anche di una modalità che gli permette di elevare la potenza a 2.700W in uscita per far funzionare senza sforzo dispositivi ad alta potenza come bollitori, asciugacapelli, microonde, ecc.

Inoltre, AC180 è stato aggiornato con un display LCD da 1,7 pollici e una dimensione dei caratteri più grande per rendere più visibile e chiaro il consumo di energia e lo stato di risoluzione dei problemi.

Per quanto riguarda la trasportabilità, l’AC180 è ultra compatto e abbastanza leggero: misura 340 mm x 247 mm x 317 mm (H x L x H) e pesa solo 17 kg.

Ricarica ad Alta Velocità e niente più blackout

Per gli amanti dell’outdoor che cercano un’alimentazione di riserva per i loro viaggi in campeggio o in camper, AC180 potrebbe rivelarsi ben al di sopra delle loro aspettative. Anche quando si esplorano i sentieri più battuti, lontano dalla rete elettrica, AC180 è sempre disponibile, supportando una ricarica turbo fino a 1.440 W, da 0 a 80% SOC in soli 45 minuti. Basta ricaricarla prima di fare le valigie per la partenza, per essere certi di avere a disposizione una grande quantità di energia per qualsiasi necessità.

Anche in casa o in ufficio, poi, grazie al sistema UPS, non si devono temere perdite di dati o danni all’hardware in caso di interruzione dell’alimentazione, poiché AC180 è in grado di rilevare automaticamente il blackout nel momento stesso in cui si verifica e di attivarsi senza problemi in 20 ms.

Potenza costante e massima tranquillità

Per garantire un’elevata sicurezza e longevità, BLUETTI adotta batterie LiFePO4 sicure e durevoli e offre una garanzia unica di 5 anni.

Monitorare a distanza l’AC180 in tempo reale, inoltre, è un gioco da ragazzi grazie all’intelligente App BLUETTI. Con questa è, infatti, possibile impostare le modalità di lavoro, controllare le condizioni del sistema e gli aggiornamenti OTA con un solo tocco sullo schermo del proprio tablet o smartphone.

Anche se il prezzo di debutto non è ancora stato deciso, si ritiene che sia un centrale elettrica particolarmente conveniente.

“Ci dedichiamo a ulteriori innovazioni che si adattino alla crescente domanda del mercato. Il nostro team di ricerca e sviluppo aveva immaginato una stazione di alimentazione integrata con portabilità, capacità e prestazioni economiche, e ora l’abbiamo trasformata in realtà. AC180 ha tutto ciò che gli utenti possono desiderare senza costare un occhio della testa”, ha dichiarato James Ray, direttore marketing di BLUETTI.

Qualche informazione su BLUETTI

Fin dall’inizio, BLUETTI ha cercato di rimanere fedele a un futuro sostenibile attraverso soluzioni di accumulo di energia verde per uso interno ed esterno, offrendo un’esperienza ecologica eccezionale per le nostre case e il nostro mondo. Ecco perché BLUETTI è presente in oltre 70 Paesi e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

Contatti

Per maggiori informazioni, visitate il sito BLUETTI https://it.bluettipower.eu/.