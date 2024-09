BLUETTI Nuova batteria di espansione B300K: Più accumulo di energia senza spendere troppo

25 Settembre 2024

(Adnkronos) – Francoforte sul Meno, 25-09-2024. BLUETTI, azienda leader nella tecnologia dell’energia pulita, è orgogliosa di presentare il 25 settembre la batteria di espansione B300K. Questa batteria da 2764,8Wh è stata progettata con una tecnologia all’avanguardia per offrire soluzioni di accumulo di energia flessibili e convenienti, in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze dei consumatori.

Struttura interna senza fili: Costruito su una struttura ID di nuova generazione, il modello B300K riduce al minimo il rischio di guasti interni e massimizza l’efficienza dello spazio. Questo design migliora la compattezza, la stabilità e la resistenza agli urti della batteria.

Compatibilità con il passato e con il futuro: Il B300K si integra con le centrali BLUETTI precedenti e future, consentendo agli utenti di aggiornare facilmente le proprie configurazioni.

Batteria di nuova generazione: Il B300K utilizza celle LiFePO₄ prismatiche avanzate che garantiscono oltre 4000 cicli all’80% della capacità. Ciò si traduce in una durata di vita di oltre 10 anni, con un aumento del 15% rispetto ai modelli precedenti, garantendo un’affidabilità a lungo termine.

Porta di ricarica USB integrata: il B300K funge da potente power bank grazie alla porta di ricarica USB integrata, perfetta per le esigenze di alimentazione di emergenza.

Facile installazione: Grazie ai fori per viti preesistenti, il B300K è facile da montare su una parete o da installare in un camper.

Soluzione di aggiornamento ideale per gli attuali clienti

La batteria B300K è compatibile con centrali elettriche come AC200L, AC200MAX, AC300 e AC500 e può essere utilizzata insieme ad altre batterie come B210, B230, B300 e B300S. Per gli attuali clienti BLUETTI, la B300K consente di aumentare la capacità di alimentazione a un costo inferiore, senza dover sostituire l’intero sistema. Ad esempio, la combinazione di AC200L e B300K può alimentare un frigorifero da 150 W per 24,7 ore, ovvero 13,5 ore in più rispetto all’utilizzo della sola AC200L.

Una soluzione energetica di grande valore per i nuovi clienti

Investire in un sistema di backup a batteria affidabile non deve essere necessariamente costoso. I kit di alimentazione B300K offrono soluzioni economiche ma potenti a tutti coloro che cercano un sistema di accumulo di energia completo. Questi kit di alimentazione sono ideali per il campeggio all’aperto, i viaggi in camper, la vita off-grid o le applicazioni di alimentazione agricola. I primi acquirenti possono usufruire di sconti speciali.

B300K 2764,8Wh = 1.099 €

AC200L + B300K: 4812,8Wh/2400W = 2.499€

AC300 + B300K: 2764,8Wh/3000W = 1.898€

AC300 + 2*B300K: 5529,6Wh/3000W = 3.097€

A proposito di BLUETTI

Come pioniere tecnologico nel campo dell’energia pulita, BLUETTI si impegna per un futuro sostenibile fornendo soluzioni di accumulo di energia verde a prezzi accessibili sia per uso interno che esterno. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI si impegna a portare l’energia a 1 milione di famiglie africane in aree non collegate alla rete elettrica. Con una forte attenzione all’innovazione e alle esigenze dei clienti, BLUETTI si è affermata come leader affidabile del settore in oltre 110 Paesi e regioni.

Contatti

it.bluettipower.eu

alice@bluetti.com