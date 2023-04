BLUETTI presenta il pannello solare PV420 per un accesso facile all’energia rinnovabile

Aprile 3, 2023

(Adnkronos) – Milano – 03/04/2023. Il solare nel corso degli anni si è sempre più diffuso in quanto consente di ridurre le bollette dell’elettricità, di controllare in qualche misura la modalità di generazione energetica e di disporre di sistemi solari in ovviare i blackout, il tutto in modo finanziariamente responsabile. BLUETTI a breve lancerà il suo nuovo pannello solare PV420 in Europa e nel Regno Unito, dando un importante contributo al settore dell’energia solare in tutto il continente.

PV420 offre performance più elevate rispetto a qualsiasi altra linea di pannelli solari finora realizzati da BLUETTI. Questo nuovo pannello solare, infatti, genera fino a 400W con un elevato tasso di conversione che può raggiungere il 23,4% perciò è possibile velocizzare notevolmente i tempi di ricarica della power station.

Il pannello solare, inoltre, è in grado di catturare circa 2 kWh di energia solare con 6 ore di sole, sufficienti ad alimentare i dispositivi di prima necessità per ore.

BLUETTI equipaggia PV420 con celle solari monocristalline e rivestimenti ETFE multistrato, al fine di garantire una migliore trasmissione della luce, una maggiore efficienza di conversione e una maggiore durata. La superficie del rivestimento in ETFE ha un grado di protezione IP65 per resistere a schizzi d’acqua, graffi e polvere, rendendolo ideale per lavorare anche in condizioni climatiche estreme.

Molti fattori possono influire sull’assorbimento della luce da parte dei pannelli solari, come l’intensità dell’insolazione, l’ombreggiatura, l’orientamento dei pannelli e altro ancora. Il pannello PV420 è dotato di un supporto facile da installare e che può essere regolato sull’orientamento ottimale per sfruttare al meglio la luce del sole. Ora non è più necessario affidarsi esclusivamente alla rete domestica per ricaricare la power station.

Il PV420 è perfettamente compatibile con le power station BLUETTI, tra cui AC200P, AC200MAX, AC300, AC500, EB150, EB240, EP500 e EP500Pro, nonché con altre stazioni di alimentazione di terze parti dotate di connettori MC4 e di una tensione di uscita coerente con PV420.

Il pannello solare BLUETTI PV420 debutterà nel mercato europeo e inglese a partire da marzo, con un prezzo iniziale di 899€, un’offerta a tempo limitato e valida dal 12 al 29 marzo.

Fin dall’inizio, BLUETTI ha cercato di restare fedele a un futuro sostenibile attraverso soluzioni di accumulo di energia riutilizzabile per uso sia interno che esterno, offrendo un’esperienza ecologica eccezionale per le nostre case e per il nostro pianeta. Ecco perché BLUETTI è presente in oltre 70 Paesi e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitate il sito BLUETTI online https://it.bluettipower.eu/.

Contatti:

https://it.bluettipower.eu/