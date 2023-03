BLUETTI presenterà le ultime soluzioni per l’energia solare alla fiera Key Energy in Italia

Marzo 13, 2023

(Adnkronos) – Rimini 13/03/2023. BLUETTI, produttore leader di soluzioni portatili per l’energia solare, annuncia con orgoglio la sua partecipazione all’imminente fiera Key Energy che si terrà dal 22 al 24 marzo 2023 presso il Rimini Expo Centre in Italia.

Lo stand BLUETTI, situato nel Pad. D2, stand n. 052, coprirà un’area di 40m2 e qui saranno presentati i nuovi prodotti per l’energia solare dell’azienda, tra cui power station, pannelli solari e accessori. I visitatori dello stand avranno l’opportunità di vedere in prima persona come i prodotti BLUETTI possano fornire soluzioni energetiche affidabili, sostenibili e portatili per far fronte a diverse applicazioni ed esigenze.

“Siamo entusiasti di partecipare alla fiera Key Energy e di presentare le nostre innovative soluzioni per l’energia solare. “, afferma un portavoce di BLUETTI e aggiunge: “i nostri prodotti sono progettati per soddisfare la crescente domanda di fonti di energia pulita e rinnovabile e non vediamo l’ora di condividere i loro vantaggi con i visitatori della mostra.”

BLUETTI offre soluzioni di alimentazione comode e affidabili per una varietà di applicazioni, tra cui le attività all’aperto, l’alimentazione di emergenza e per la vita off-grid. Grazie a caratteristiche come le batterie al litio ferro fosfato ad alta capacità, l’avanzata tecnologia di ricarica solare MPPT e le porte di uscita AC/DC, le stazioni di alimentazione e i pannelli solari BLUETTI offrono agli utenti la flessibilità e la versatilità necessarie per alimentare i propri dispositivi sempre e ovunque ci si trovi.

La Key Energy Exhibition è uno degli eventi più importanti nel settore delle energie rinnovabili e offre alle aziende e alle organizzazioni l’opportunità di presentare i loro ultimi prodotti, servizi e tecnologie. La mostra attira visitatori da tutto il mondo, tra cui politici, professionisti del settore e pubblico in generale.

Per saperne di più sui prodotti e i servizi BLUETTI, visitate il loro sito web all’indirizzo https://it.bluettipower.eu/. Inoltre, per ulteriori informazioni sulla Key Energy Exhibition, è possibile visitare il sito web ufficiale al seguente indirizzo: https://en.keyenergy.it/.

Su BLUETTI

Fin dall’inizio, BLUETTI ha cercato di rimanere fedele a un futuro sostenibile attraverso soluzioni di accumulo di energia verde per uso interno ed esterno, offrendo un’esperienza ecologica eccezionale per le case e il nostro ambiente. Ecco perché BLUETTI è presente in oltre 70 Paesi e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitate il sito BLUETTI https://it.bluettipower.eu/.

CONTATTI:

https://it.bluettipower.eu/