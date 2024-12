Bocchigliero stringe i tempi per realizzare una comunità energetica. Il sindaco: “L’economia sostenibile è la strada giusta”

10 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Il Comune del Cosentino lavora al progetto con Fotovoltaica Srl, società leader del settore, che ha già avviato altre Cer

Bocchigliero (Cosenza), 10 dicembre 2024. “Abbiamo già installato i pannelli solari in diversi edifici, dalle scuole alla sede del Comune, all’ostello della gioventù. La strada maestra è quella dell’economia sostenibile”. Alfonso Benevento, sindaco di Bocchigliero, piccolo comune da poco più di mille abitanti in provincia di Cosenza, non ha dubbi e punta a stringere i tempi per compiere il passo decisivo nel percorso Green del territorio: la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (Cer).

“Grazie a questo strumento anche una piccola comunità come la nostra può avere vantaggi importanti, tanto dal punto di vista economico quanto da quello sociale- aggiunge il sindaco -. Il costo dell’energia è ormai salito alle stelle, grazie alla comunità energetica le singole famiglie potranno dimezzare il costo delle bollette. Senza considerare le cifre che i cittadini produttori potranno ricavare riversando in rete l’energia non consumata”. E il progetto della Cer si associa a quello per il recupero del patrimonio edilizio: l’obiettivo è realizzare nel piccolo borgo della Sila, posto a 870 metri sul livello del mare, un albergo diffuso, che coinvolgerà diversi cittadini.

Ad accompagnare Bocchigliero, in qualità di promotore del progetto, è Fotovoltaica Srl, società attiva da oltre 40 anni nel campo dell’energia, che ha già contribuito alla realizzazione di due tra le prime comunità energetiche italiane, ad Amendolara e Calopezzati, e lavora alla costituzione di quelle di Mandatoriccio e Campana, sempre in provincia di Cosenza. “Mettiamo a disposizione l’esperienza e le competenze dei nostri tecnici per agevolare l’Amministrazione nel gestire le diverse procedure e per rispondere alle domande dei cittadini” spiega l’ingegnere Cataldo Romeo, presidente della società che ha fondato insieme al fratello Giovanni, che porta l’attenzione sull’opportunità offerta dall’Unione europea ai comuni fino a 5.000 abitanti: “Un’agevolazione pari al 40% del costo di realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Per accedere all’incentivo, però, è necessario presentare il progetto esecutivo entro marzo 2025”.

Da qui la volontà di stringere i tempi. “Nelle piccole comunità comela nostra l’unione fa la forza e la comunità energetica è uno stimolo a collaborare e ad essere uniti- aggiunge Benevento -. C’è bisogno di allargare i nostri confini. È giusto che le aree interne facciano squadra per dare valore a un territorio che ha tante potenzialità”.