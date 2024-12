Bologna Tech Week 2024 segna le 10.000 presenze: successo di innovazione, connessioni e cultura su AI e Digital Tech

19 Dicembre 2024

La seconda edizione di bologna tech week si è conclusa con un successo di pubblico e collaborazioni, registrando oltre 10.000 presenze e più di 40 eventi diffusi in tutta la città dedicati a intelligenza artificiale, innovazione e sostenibilità. organizzata da search on media group e wmf – we make future, la manifestazione ha trasformato bologna in un vero e proprio laboratorio di innovazione a cielo aperto, coinvolgendo cittadini, istituzioni, imprese, startup e professionisti. l’iniziativa ha contribuito attivamente a consolidare il ruolo della città come hub tecnologico di riferimento in europa, creando un crocevia di idee, formazione, connessioni e nuove scoperte.

La seconda edizione di Bologna Tech Week , ideata e organizzata da Search On Media Group e WMF – We Make Future, si è conclusa con numeri record. Dal 4 al 12 dicembre, la manifestazione ha registrato oltre 10.000 presenze , coinvolgendo più di 50 partner tra cui anche Intel , Cineca ed ESA – European Space Agency . L’evento ha offerto una piattaforma unica per il confronto su temi cruciali quali intelligenza artificiale , sostenibilità tecnologica , startup , e industria 4.0 , e ha visto la partecipazione di cittadini, imprese, startup e professionisti. Con oltre 40 eventi a calendario , tra cui conferenze , workshop e tavolerotonde , la manifestazione ha rappresentato un crocevia di idee, formazione e connessioni, offrendo un’occasione di confronto tra esperti, aziende e istituzioni e confermando il proprio supporto nel posizionamento di Bologna come città innovativa a livello internazionale.

Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore della Bologna Tech Week, ha dichiarato: “Siamo felici dell’ampia partecipazione di professionisti, aziende e partner a questaseconda edizione: un chiaro segnale di come Bologna Tech Week stia contribuendo allo sviluppoinnovativo di una città scelta per ospitare la più grande AI Factory in Europa.” e prosegue “Questamanifestazione non è infatti solo una vetrina di eccellenze, ma una piattaforma capace di attrarretalenti, imprese e investimenti, generando opportunità concrete di crescita e valorizzando lepeculiarità del tessuto economico e culturale locale. L’aumento costante di visitatori e partnersottolinea non solo l’interesse crescente verso l’innovazione tecnologica, ma anche il ruolo sempre piùcentrale di Bologna come polo di attrattività internazionale.”

Bologna Tech Week si è svolta sotto l’ Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio del Comune di Bologna , della Città Metropolitana di Bologna e della RegioneEmilia-Romagna , confermando il forte legame tra innovazione, territorio e istituzioni.

Bologna città fulcro per il futuro della tecnologia in Europa

Un punto di riferimento della manifestazione è stata la Tech Plenary di Bologna Tech Week , che ha avuto luogo dal 10 al 12 dicembre a Palazzo Re Enzo . Tra gli ospiti presenti anche Francesco Ubertini, Presidente di Cineca, che ha sottolineato l’importanza di rientrare nella seconda ondata di innovazione per garantire un futuro competitivo all’Europa. Ubertini ha spiegato come la potenza di calcolo, i dati e le competenze rappresentino i tre ingredienti fondamentali per vincere questa sfida evidenziando che, mentre Stati Uniti e Giappone dominano la classifica in termini di potenza computazionale, l’Italia è sorprendentemente terza, mostrando il potenziale del nostro Paese. In questo contesto, ha illustrato il ruolo del Tecnopolo di Bologna, un’infrastruttura di eccellenza, centro nevralgico per una delle prime fabbriche europee dell’intelligenza artificiale, progetto che mira non solo a sostenere startup e PMI, ma anche a posizionare Bologna come porta d’ingresso all’infrastruttura tecnologica europea.

Innovazione, sostenibilità e crescita per il territorio

Presente nel corso della Bologna Tech Week anche Rosa Grimaldi , Delegata alla promozioneeconomica e attrattività, innovazione Città Metropolitana e Comune di Bologna , che ha sottolineato come la città di Bologna sia oggi un laboratorio di innovazione grazie alla sua capacità di combinare in modo unico passato e futuro . “Bologna, grazie alla sua storiademocratica, alla posizione geografica strategica, che facilita le connessioni, e alla conoscenzaespressa dalla presenza dell’Università di Bologna, è un terreno fertile per l’innovazione,” ha dichiarato Grimaldi, evidenziando il modello innovativo della città, che bilancia approccio sistemico, continuità progettuale, sostenibilità e comunicazione partecipata. Grimaldi ha proseguito : “Il nostro obiettivo è amplificare queste opportunità, dimostrando che Bologna non è soloun simbolo di eccellenza tecnologica, ma anche un modello per un’innovazione partecipata esostenibile.”

Durante la tre giorni, all’interno del programma della sala- evento “Open Innovation” è emerso il ruolo cruciale dei founder di aziende innovative nel trasformare mercati e creare nuove opportunità per il territorio e la società, confermando Bologna come una città proiettata verso il futuro. Tra i protagonisti delle giornate, realtà come CTE COBO, Almacube, E.R.O.I., WorkWide Women, Intesa Sanpaolo Innovation Center e InnovUp hanno condiviso esperienze e visioni sull’importanza di costruire un ecosistema inclusivo e innovativo. Grazie al coinvolgimento di community con background diversificati, si sta accelerando la competitività e rafforzando il legame tra impresa e ricerca accademica. Un modello che punta a consolidare il posizionamento di Bologna come hub strategico per lo sviluppo nazionale e internazionale.

L’Intelligenza Artificiale e il Futuro Digitale al centro della Formazione

La formazione sull’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali è stata protagonista di SocialMedia Strategies e Search Marketing Connect , storici eventi di formazione a cura di Search On Media Group inseriti nel calendario della Bologna Tech Week . Questi appuntamenti, che hanno riunito le principali community del digital a livello nazionale , sono stati occasione di confronto sul futuro del digitale, esplorato dalla prospettiva tecnologica, etica e sociale . I programmi formativi hanno visto la partecipazione di relatori di calibro internazionale come Aleyda Solis , International SEO Consultant & Founder presso Orainti , che ha illustrato l’evoluzione delle strategie di ottimizzazione dei motori di ricerca alla luce delle nuove tecnologie, fornendo preziosi insight su come l’intelligenza artificiale stia cambiando il panorama del digital marketing. L’ AI è stata infatti il filo conduttore di numerosi interventi, tra cui quelli di WalterRiviera , Direttore Tecnico AI in Europa, Medioriente e Africa di Intel , Alessio Pomaro, Head of AI atSearch On Media Group e il Tech Educator Giorgio Taverniti e Filippo Trocca , Head of Data &AdTech di Making Science . Particolare attenzione è stata dedicata anche alla riflessione etica sull’uso delle tecnologie digitali, con interventi dell’avvocata Cathy La Torre e della sociolinguista Vera Gheno , che hanno portato una visione critica sull’utilizzo della tecnologia, evidenziando l’importanza di un approccio inclusivo e responsabile. Questi momenti di formazione non solo hanno arricchito le competenze dei partecipanti, ma hanno anche creato uno spazio di dialogo cruciale, dove le migliori menti del settore hanno tracciato le sfide e le opportunità che definiscono lo sviluppo delle tecnologie digitali nei prossimi anni, con un occhio particolare al 2025.

Verso Bologna Tech Week 2025

Con lo sguardo rivolto al futuro, Bologna Tech Week 2025 rinnova fin da ora l’invito aprendere parte alla prossima edizione , rafforzando il percorso avviato con successo. L’evento apre le porte a enti, aziende e creativi, invitandoli a partecipare attivamente attraverso la Callfor event 2025 , un’opportunità per proporre iniziative innovative che arricchiscono il programma della manifestazione. Aperta anche la possibilità di diventare sponsor dellaBologna Tech Week 2025, abbracciando un progetto in continua evoluzione che cresce anche grazie al contributo di chi condivide la visione di Bologna come polo di cultura sull’AI e Digital Tech in costante ascesa.

