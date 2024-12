Bolttech, società assicurativa insurtech globale, annuncia un finanziamento di serie C guidato da Dragon Fund per promuovere la continua espansione

27 Dicembre 2024

– SINGAPORE, 24 dicembre 2024 /PRNewswire/ — bolttech, la società assicurativa insurtech globale in rapida crescita, ha annunciato oggi che Dragon Fund, di Liquidity e MUFG, è alla guida del round di finanziamento di serie C di bolttech, che dovrebbe ammontare a oltre 100 milioni di dollari, insieme agli investitori Baillie Gifford, Generali – tramite Lion River, la società del Gruppo dedicata al private equity, e altri ancora. Dopo i round di Serie A e B da record di bolttech, il round di Serie C valuta bolttech 2,1 miliardi di dollari e l’investimento rafforzerà ulteriormente la sua strategia di crescita globale.

Il supporto strategico dell’investitore principale Dragon Fund, insieme agli investitori successivi e al finanziamento di Serie C, consentirà a bolttech di continuare a migliorare le capacità della sua piattaforma, espandere la sua presenza sul mercato a livello globale e accelerare il suo obiettivo di rendere l’assicurazione più personalizzata, accessibile, conveniente e pratica per i clienti. Questo investimento segue i precedenti round di finanziamento di successo di bolttech, consolidando ulteriormente il suo ruolo di leader nel settore insurtech.

Ridhi Chaudhary, CIO di Dragon Fund, ha affermato: “Siamo entusiasti di guidare il round di Serie C di bolttech. In poco tempo, bolttech si è affermata come azienda leader nel settore insurtech integrato, con presenza e portata globali. Siamo rimasti colpiti dalle sue capacità tecnologiche e dalla sua esecuzione. Sono impaziente entrare a far parte del Consiglio di amministrazione e di sostenere la prossima fase di crescita.”

Aakash Tulsani, amministratore delegato di Dragon Fund, ha aggiunto: “La soluzione di gestione dei programmi e della tecnologia differenziata di bolttech integra l’assicurazione nei percorsi di acquisto dei clienti, migliorando l’accesso a prodotti personalizzati e convenienti. In quanto fornitore che mette al primo posto la tecnologia, bolttech è ben posizionata per dare forma al futuro dell’assicurazione integrata, un mercato globale accessibile da oltre 70 miliardi di dollari”.

Hendrik Borginon, Investment Manager di Baillie Gifford, ha affermato: “bolttech è una forza pionieristica nel settore dell’assicurazione integrata. Mediante l’integrazione perfetta dei prodotti assicurativi con i propri partner di distribuzione, bolttech sta trasformando il modo in cui le assicurazioni vengono acquistate e vendute a livello globale. Con un team altamente esperto alla guida, siamo ottimisti sul loro potenziale di generare una crescita e una redditività significative nei prossimi anni”.

Rob Schimek, Amministratore delegato del gruppo bolttech, ha affermato: “Questo ultimo round di finanziamenti è un’approvazione della nostra proposta di valore e segna un ulteriore importante traguardo per bolttech. Questo finanziamento dimostra anche la nostra instancabile ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza nel sostenere il settore assicurativo. Con questo investimento da parte di Dragon Fund e dei nostri investitori della Serie C, continueremo a rivoluzionare il futuro dell’assicurazione attraverso il nostro ecosistema leader basato sulla tecnologia”.

Informazioni su bolttechbolttech è un’insurtech globale con la missione di sviluppare l’ecosistema leader mondiale basato sulla tecnologia per la protezione e l’assicurazione. bolttech serve clienti in oltre 35 mercati in Asia, Europa, Nord America e Africa.

Grazie a una gamma completa di funzionalità digitali e basate sui dati, bolttech potenzia le connessioni tra assicuratori, distributori e clienti per rendere più semplice ed efficiente l’acquisto e la vendita di prodotti assicurativi e di protezione.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.bolttech.io

Informazioni su Dragon FundLanciato nel 2023, Dragon Fund, di Liquidity e MUFG, è una piattaforma di investimento azionario che investe a livello globale in aziende tecnologiche in fase di crescita e abilitate dalla tecnologia. La piattaforma sfrutta la tecnologia proprietaria di Liquidity nel suo processo di investimento e l’ampia rete globale di MUFG.

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.dragonfunds.com

Informazioni su Baillie Gifford

Baillie Gifford è una partnership di investimento indipendente fondata a Edimburgo oltre un secolo fa, di proprietà di 58 soci che ne curano la gestione e che lavorano tutti presso la società. La sua missione è individuare società totalmente innovative (sia pubbliche che private) in grado di sostenere la crescita e fornire rendimenti per i clienti nell’arco di un periodo di cinque-dieci anni e anche oltre. Con 1.708 dipendenti, e asset in gestione pari a 218 miliardi di sterline, ha uffici a Edimburgo, Amsterdam, Dublino, Francoforte, Hong Kong, Londra, New York, Shanghai, Toronto e Zurigo (al 30 settembre 2024).

Informazioni sul Gruppo GeneraliGenerali è uno dei maggiori fornitori mondiali di assicurazioni e gestione patrimoniale. Fondato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi nel mondo, con una raccolta premi complessiva di 82,5 miliardi di euro nel 2023. Con circa 82.000 dipendenti al servizio di 70 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza crescente in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c’è l’impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un’eccellente customer experience e le sue capacità distributive globali digitalizzate. Il Gruppo ha integrato pienamente la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.

