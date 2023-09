BOMBAY SAPPHIRE® E THE HOXTON COLLABORANO CON ARTISTI ISPIRATI DALLE LORO CITTÀ LOCALI PER LA SERIE DI INSTALLAZIONI “SAW THIS MADE THIS”

Settembre 6, 2023

Gli artisti visivi occuperanno le gallerie Hox di Amsterdam, Barcellona, Londra, Parigi e Roma nell’ambito della campagna BOMBAY SAPPHIRE Saw This Made This, trasformando gli spazi con installazioni artistiche creative, integrate da innovativi cocktail a base di gin, ispirati a ciascun luogo, dai baristi di Hoxton.

LONDRA, 5 settembre 2023 /PRNewswire/ — BOMBAY SAPPHIRE e The Hoxton si uniscono per portare un’entusiasmante aggiunta ad Amsterdam, Barcellona, Londra, Parigi e Roma nell’ambito della campagna del marchio di gin Saw This Made This. The Hoxton è una serie di hotel orgogliosa di sostenere le comunità locali, che si tratti di cibo locale, creativi, strade e scene locali nei vari posti del mondo dove è di casa. BOMBAY SAPPHIRE è un marchio che celebra la creatività sia all’interno del bicchiere da cocktail che oltre, e insieme a The Hoxton svela una speciale serie di installazioni artistiche dal sapore locale. BOMBAY SAPPHIRE e The Hoxton incoraggeranno artisti di nuova generazione in cinque città europee sotto forma di cinque installazioni artistiche pop-up, con l’obiettivo di incoraggiare gli ospiti a scoprire l’ispirazione creativa che li circonda.

Queste ultime notizie sono state rivelate nell’ambito della campagna BOMBAY SAPPHIRE Saw This Made This, con l’iconico regista cinematografico Baz Luhrmann come direttore creativo, con l’obiettivo di ispirare le persone a vedere tutta la creatività e bellezza intorno a loro. BOMBAY SAPPHIRE continua la sua missione globale chiedendo a tutti di ispirarsi alle proprie aree locali, impiegare la propria creatività e sfruttare il proprio potenziale creativo.

Il progetto si articola come estensione della Hox Gallery, un’area degli spazi pubblici di ogni hotel dedicata a mostrare artisti locali entusiasmanti e emergenti attraverso una programmazione stagionale, dimostrando un supporto significativo e a lungo termine alle comunità creative all’interno e intorno a ciascun quartiere dove si trovi un hotel Hox. Traendo ispirazione da un’ampia gamma di mezzi, generi e influenze, gli artisti selezionati di ogni città sono uniti dall’ispirazione che traggono dalla sensazione e dal carattere del loro ambiente locale, conquistando ingressi, finestre e tetti in tutta Europa.

Col profilo aromatico bilanciato e la versatilità di BOMBAY SAPPHIRE gin, è la tela ideale per la creatività dei cocktail. Il marchio di gin, famoso in tutto il mondo, ha collaborato coi principali baristi di TheHoxton per creare una serie di cocktail in edizione limitata Saw This, Made This ispirati a ciascuna città. Saranno disponibili ogni installazione artistica e ogni cocktail gin unico, così che gli ospiti possano… sorseggiare le meraviglie delle installazioni dei vari artisti.

Londra L’elenco dei talenti locali coinvolti nelle installazioni inizia con Sofia Clausse, nata in Argentina e londinese di adozione. Sofia metterà a frutto le sue abilità acquisite alla Royal Academy per celebrare la sua città al The Hoxton, Holborn, in agosto, creando un colorato murale in stile vetrata colorata che rispecchia il feeling di uno dei quartieri più vivaci di Londra.

Sofia è stata attratta dalla serie di finestre ad arco accanto al bar nell’atrio dell’Holborn Hox, che si affacciano su High Holborn, vedendole come reminiscenze di antiche vetrate istoriate, in particolare per la loro forma ad arco; le ha quindi scelte come tela per le sue opere d’arte. Gran parte del lavoro di Sofia utilizza linee e per crearle ha creato i suoi set di strumenti di pittura, dalle racle per serigrafia personalizzate agli strumenti stampati in 3D.

Il team del bar di Londra si ispira al crocevia di High Holborn e Kingsway, un incrocio nord/sud/est/ovest quasi perfetto. Il Crosstown Traffic comprende BOMBAY SAPPHIRE, Claret Vermouth, salvia e miele affumicato con luppolo: una variante di un Martinez on the rocks. Il grande blocco di ghiaccio inciso evoca il motivo del crocevia, impreziosito da tocchi di colore: nero per la strada, rosso per la Central Line e blu per la Piccadilly Line.

Barcellona BarcellonaL’illustratrice e muralista di origine francese residente a Barcellona Perrine Honoré diffonderà gioia a The Hoxton aPoblenou, usando il suo stile esuberante e tocchi di colori fantastici per riflettere il vibrante fascino della spiaggia della zona. Perrine opera su una varietà di supporti, tra cui street art, tessili, poster e persino gioielli, ma tutto il suo lavoro condivide un’estetica festosa e colorata, creando una narrazione in cui prevale la spontaneità.

Perrine ha scelto di trasferirsi a Barcellona dato che la città ospita una vivace rete di designer e illustratori dinamici, e Poblenou è un hub per la comunità creativa locale; negli ultimi anni la rigenerazione urbana ha visto vecchi stabilimenti tessili e fabbriche convertite in studi artistici, showroom di design e scuole d’arte, portando nuova vita nel quartiere e affermandosi come uno dei distretti più culturali della città.

Ispirata a una tipica spiaggia di Barcellona, la Cala è realizzata con BOMBAY SAPPHIRE, succo di pompelmo, sidro e sciroppo di burro salato ed è decorata con foglie di banana e cracker di burro, attingendo all’atmosfera e allo stile di vita in Spagna, in un mix di sapori salati e note amare e floreali.

Amsterdam All’Hoxton di Amsterdam, l’artista olandese autodidatta Frederique Matti utilizzerà spessi strati di vernice per ritrarre l’atmosfera accogliente di una festa di Amsterdam in pieno svolgimento. I suoi motivi tattili e luminosi appariranno su una parete in vetro appena all’ingresso dell’hotel, catturando i momenti locali dello stile distintivo della sua linea, espressi attraverso oggetti che spesso vediamo ad una festa, raccontando di ospiti, dell’ambiente intorno e di energia.

L’arte di Frederique si ispira al suo mondo interiore, che funge da diario visivo di piccoli momenti di vita tradotti in colori, forme e oggetti, con soggetti allo stesso tempo importanti e insignificanti. Utilizzando strati spessi di vernice per ritrarre i momenti minori ma affascinanti che riempiono la vita normale delle persone, il suo lavoro ha una qualità estremamente tattile, caratterizzata da forme piatte e da un’abbondanza di colori.

Il team del bar olandese ha creato lo Spirit of Resilience con BOMBAY SAPPHIRE, ginepro infuso al dragoncello, Chartreuse verde, sciroppo di mela e succo di lime. Il nome rappresenta i mulini a vento diAmsterdam, una vista familiare in tutta la storia dei Paesi Bassi. Il cocktail è impreziosito da una foglia di banano che richiama le pale dei mulini a vento.

Roma Per l’installazione pop-up presso The Hoxton di Roma sarà protagonista il visual artist Luca Font. La sua grafica audace e geometrica con forti toni neri e colori primari prende vita nella hall di Roma sotto forma di quattro stampe Giclée che esprimono voglia di viaggiare.

Luca cattura lo spirito locale di Roma assorbendo i numerosi strati storici e culturali artistici della città e raccontando storie di vita quotidiana. Il suo lavoro distintivo va dal tatuaggio all’illustrazione e alla pittura, concentrandosi su grafica audace, forti tonalità di nero e colori primari: un approccio contemporaneo all’arte europea di metà secolo e al futurismo italiano, con un tocco retrò.

A Roma, l’ispirazione per il drink deriva dalla vite ritrovata nei pressi del Colosseo, l’antica uva Pantastica presente sulla collina palatina nel cuore di Roma. Per rappresentarla, il Colosseum Shadow è prodotto col “tè” di vino romano, ottenuto dagli avanzi del vino locale infuso con BOMBAY SAPPHIRE, camomilla romana, sciroppo di vino e succo di limone.

Parigi L’artista Caroline Derveaux utilizzerà tinte serene per creare un’opera d’arte da sogno sul tetto di vetro di The Hoxton a Parigi. Caroline combina colori brillanti con forme geometriche ed elementi astratti, un mix di forme architettoniche e organiche che creano un microcosmo immaginario che esplora sogni, emozioni e ricordi.

Il design giocherà con la luce naturale che attraversa il tetto in vetro dell’hotel, ed è ispirato ai cocktail serali al tramonto nella Ville Lumière. Caroline voleva che la sua installazione fosse immersiva, aggiungendo elementi figurativi al suo stile astratto, alludendo alla fine dell’estate a Parigi, il suo momento preferito per godersi la città.

I baristi francesi si sono ispirati al Grand Palais: il loro cocktail Le Palais Carré è servito in un vetro esagonale con cubo di ghiaccio a forma di piramide e include BOMBAY SAPPHIRE, Martini Riserva Special Rubino, succo di limone, fragole, scorza di pompelmo e fichi.

