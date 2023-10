Bonus e sussidi, nasce l’app con l’elenco aggiornato e la possibilità di gestire le domande

Ottobre 4, 2023

(Adnkronos) – Milano, 4 ottobre 2023 – L’economia italiana dello scenario post-Covid19 è in continua lotta per evitare la recessione, con dati preoccupanti per quanto riguarda i conti dei cittadini del Bel Paese e la povertà in crescita.

Rispetto al 2019, infatti, la pandemia ha dato una forte stoccata ai redditi delle famiglie italiane, ponendo i cittadini in una condizione di precarietà e di fragilità senza precedenti.

A dirlo sono esperti di settore, tra cui anche Andrea Brandolini, vice direttore della Banca d’Italia, che ha recentemente ammesso che “la caduta dell’attività economica durante la pandemia ha avuto conseguenze per il reddito aggregato delle famiglie assai meno sfavorevoli che nelle due crisi precedenti”.

Per poter essere di sostegno ai cittadini, lo Stato ha predisposto una serie di bonus e sussidi pensati per supportare le spese, soprattutto quelle di prima necessità. Scoprire le agevolazioni specifiche per le proprie esigenze e presentare domanda per fruire dei benefici economici, però, non sono processi così semplici.

Bonus e Pagamenti App, l’app diBonusepagamenti.it, infatti, è stata creata appositamente per scoprire facilmente i bonus più adatti alla propria condizione economica o sociale.

Il progetto nasce con il preciso intento di fornire un valido aiuto a quella fetta di popolazione che ha bisogno di un concreto sostegno economico, ma che non ha praticità con i decreti e la presentazione delle domande.

In un’epoca, dunque, in cui i cittadini pur avendo a disposizione una serie di bonus e sussidi, spesso si trovano persi tra le complicazioni legislative, Bonus e pagamenti app viene loro in aiuto.

“Il cittadino moderno necessita di strumenti moderni. Con ‘Bonus e Pagamenti App’, miriamo a semplificare l’accesso alle informazioni sui sussidi e bonus,” ha affermato Francesco Gatto, mente dietro il progetto.

L’app, dunque, si pone il preciso scopo di racchiudere “a portata di click” tutto quello che concerne il mondo dei bonus e dei sussidi, per mantenere le persone sempre informate su ogni aspetto del risparmio e dell’assistenzialismo.

Dotata di un’interfaccia semplice e intuitiva, è estremamente user-friendly e facile da usare ed è disponibile sui relativi store, sia per iOS che per Android.

Nel dettaglio, l’app conta su:

● Sistema AI-based, “Mister Bonus”, un assistente virtuale per rispondere immediatamente ai dubbi degli utenti e che, inoltre, apprende ogni giorno nuove informazioni;

● Wizard, un sistema innovativo che attraverso l’analisi dei dati dell’utente (ISEE, nucleo familiare etc…) trova i bonus e i sussidi a lui rivolti.

● una suddivisione per categorie di tutti i bonus, che rende facile e immediata la ricerca. Inoltre, per ogni bonus cui il cittadino è interessato, vengono elargiti tutti i dettagli possibili, come requisiti, documenti necessari, beneficiari e tutto quello di cui l’utente ha bisogno per la presentazione della domanda.

● sezione “calendario”, dove è possibile avere una panoramica complessiva di quelli che sono tutti gli appuntamenti “salienti”, come i pagamenti delle pensioni, dell’assegno unico, del reddito di cittadinanza, Naspi, etc..

C’è anche una sezione news, grazie alla quale è possibile rimanere informati su ogni novità inerente ad aiuti, bonus, sussidi, carte sconto, agevolazioni per i giovani e tantissimo altro. Il tutto in modo totalmente gratuito.

“Guardando al futuro, ‘Bonus e Pagamenti App’ non sarà solo un faro per i cittadini, ma anche una bussola essenziale per le aziende, navigando nel vasto mare delle opportunità e innovazioni.”

Il nostro team ha già in mente altri progetti per il futuro, tra i quali il principale è dedicare molto presto una sezione dell’app alle aziende e al mondo che ruota attorno ad esse, con l’obiettivo di fornire loro tutta l’informazione e tutti gli strumenti utili in materia.

Per informazioni:

Bonusepagamenti.it è un progetto dellaLazycat Solutions SRLS

Contatti: redazione@bonusepagamenti.it