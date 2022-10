Book Funnel: il nuovo Bestseller di Giacomo Bruno su come acquisire clienti a costo zero con un libro

Ottobre 28, 2022

(Milano, 28.10.2022) – Milano, 28.10.2022 – Sviluppare un Business da 1.000.000€ in questo momento di crisi economica può sembrare un miraggio per tanti piccoli imprenditori, ma non per Giacomo Bruno. L’ultimo libro dell’editore romano, presidente dell’omonima casa editrice Bruno Editore, ne è la prova. Un rivoluzionario sistema di marketing che ha dell’incredibile e che promette di generare clienti a costo zero, in maniera automatica e con risultati molto alti in termini di fatturato, come dimostrano i suoi casi studio.

Per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che sono alla ricerca di un sistema di marketing capace di generare un flusso costante di nuovi potenziali clienti in maniera rapida ed efficace, esce oggi il libro “BOOK FUNNEL. Il Sistema Automatico di Marketing per Acquisire Clienti a Costo Zero con un Libro Bestseller e Creare un Business da 1.000.000€ in Tutti i Settori” (edito da Bruno Editore). Al suo interno il massimo esperto di editoria online Giacomo Bruno, condivide per la prima volta l’esatto sistema step-by-step per creare un business milionario attraverso una singola pubblicazione editoriale.

“Ogni imprenditore o libero professionista sa bene che acquisire nuovi clienti in maniera costante nel tempo è fondamentale per garantire la solidità del proprio progetto di business nel lungo periodo” spiega Giacomo Bruno. “Peccato che se da un lato i competitor si fanno sempre più agguerriti, dall’altro il sistema di acquisizione clienti basato sul funnel tradizionale semplicemente non è più efficace come lo era all’inizio. Fortunatamente a tutto c’è una soluzione e in questo caso prende il nome di Book Funnel”.

Secondo Bruno, non avere un sistema automatico di acquisizione clienti porta qualsiasi imprenditore o libero professionista ad essere spazzato via dalla concorrenza. Dopotutto i dati parlano chiaro: il 95% delle aziende fallisce nei primi 3 anni di attività. Motivo per il quale un Book Funnel è fondamentale tanto in ottica di acquisizione clienti quanto in termini di autorevolezza e prestigio in relazione al proprio brand.

L’editore incalza spiegando di aver sviluppato e testato con successo un rivoluzionario sistema di marketing che consente a qualsiasi imprenditore e libero professionista – in maniera del tutto automatica – di acquisire clienti a costo zero e creare un business fino a 1.000.000€ in qualsiasi settore. Il tutto partendo da un semplicissimo libro. Un sistema questo che sia lo stesso Bruno che i propri autori Bestseller hanno saputo sfruttare al massimo per rendere la propria pubblicazione editoriale uno strumento di marketing finalizzato ad aumentare l’autorevolezza dell’autore e quindi i fatturati del proprio business. Un esempio su tutti è quello di Carlo Carmine, autore della Bruno Editore.

“L’esempio di successo più emblematico è quello di Carlo Carmine, un libero professionista apparentemente come tanti che ha saputo però implementare al meglio tutti i vari passaggi che insegno in Book Funnel, portando il fatturato del proprio studio da 300.000€ a 15.000.000€” conclude Giacomo Bruno. “Tutto ciò a dimostrazione del fatto che non importa quale sia il tuo settore o il tuo business di riferimento. Il marketing è un gioco di numeri e implementando tutti i passaggi che insegno nel libro in maniera corretta, ottenere risultati di rilievo è solo questione di tempo. La cosa bella è che tutto parte da un unico semplicissimo libro. Lo stesso capace di permetterti di posizionarti come massimo esperto del tuo settore, qualunque esso sia”.

Il libro è disponibile in anteprima a questo indirizzo: https://www.bookfunnel.it/libro/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it