Boom di iscrizioni ai corsi di danza classica per donne “anta”

Ottobre 20, 2022

(Adnkronos) – Cresce del +230% il numero di donne che iniziano a praticare danza classica dopo i 40 anni

Milano, 20 ottobre 2022 – L’emergenza pandemica degli ultimi anni ha modificato e, in molti casi completamente ribaltato, abitudini ed esigenze di molti e in particolare delle donne. Sono soprattutto quelle che hanno superato i 40 anni, oggi, a sentire il desiderio di realizzare sogni e vocazioni accantonate, riprendendo in mano le proprie vite.

Diventare ballerine di danza classica è stato, ed è tuttora, uno dei sogni più diffusi nell’infanzia di molte bambine.

Ma quante lo hanno abbandonato per scelte della propria famiglia o per la propria carriera e, forse, per più ampi aspetti legati ai tanti accadimenti della vita che annullano il tempo da dedicare a se stesse?

Quante donne, oggi adulte, hanno tenuto celato in un cassetto il sogno di praticare danza classica?

Fornendo risposte concrete a questi interrogativi, “Danza Classica No Under 40” (www.alinquintana.com), idea nata quasi per caso, sta facendo registrare importanti picchi di adesioni (+230% solo negli ultimi sei mesi), grazie all’ambiente riservato e protetto, alla metodologia appositamente studiata per over 40 e alla possibilità di tornare a danzare o imparare da zero questa disciplina, sia attraverso percorsi online che in presenza nei numerosi centri specializzati sul territorio.

“Danza Classica No Under 40 si rivolge alle troppe donne che hanno perduto la chiave che apre quel cassetto che è il sogno di praticare la danza classica. È nata da una conversazione in uno spogliatoio con Anna, una donna di circa 60 anni che, incuriosita dalla mia postura, si è avvicinata e mi ha detto “si vede che sei una ballerina!”. In quel momento le feci una domanda: “Se esistesse un corso di danza classica per donne della sua età lo frequenterebbe?”. Lei rispose: “Di corsa, è sempre stato il mio sogno e non sono mai riuscita a realizzarlo”.

Da lì nacque un’idea che, pian piano, mi ha portato a sviluppare un metodo che dà alle donne dai 40 anni in su la possibilità di avvicinarsi alla danza classica, per vivere un percorso di trasformazione fisica e mentale e riscoprire la propria autostima, senza disporre di un’esperienza pregressa e senza la necessità di una corporatura specifica”, afferma Alina Quintana che racconta la genesi del metodo da lei creato e i dettagli di come si sviluppa nel libro bestseller Amazon “Danza Classica No Under 40 – la Metodologia”.

Il metodo – nato nel 2017 dall’intuizione di Alina Quintana ballerina professionista laureata alla scuola cubana di Ballet e formata con il metodo russo Vaganova all’accademia di San Pietroburgo che ha intercettato la mancanza di offerta di danza per una fascia di età che va dai quaranta anni in su – sviluppa e semplifica una serie di esercizi propri della danza classica per dare la possibilità a tutti di praticare una disciplina che allunga, fortifica, tonifica e dona autostima. Grazie a uno studio approfondito, Quintana ha creato un metodo che si basa sulla semplificazione delle movenze della danza classica, dando così la possibilità a tutti i corpi di muoversi sulle note delle arie musicali e di balletto più famose e di tornare o restare in forma, migliorando contemporaneamente il proprio portamento.

La danza classica ha più di 300 anni è sempre stata rivolta a professionisti o a chi inizia da molto piccolo. Per la prima volta si aprono le porte ad un pubblico mai preso in considerazione dalla società. Questo metodo permette finalmente a tutte le donne di vivere l’esperienza della danza classica e goderne dei benefici.

Oggi, a circa sei anni dall’inizio di quest’avventura, per rispondere alla richiesta esponenziale, è possibile diventare insegnanti del metodo Danza Classica No Under 40 attraverso un corso di formazione professionale intensivo della durata di 6 giorni (https://alinaquintana.com/diventa-insegnante-danza-classica-no-under-40/), che vede il conseguimento della certificazione e la licenza attiva per l’insegnamento. Durante il corso viene spiegato il metodo con le sue tre fasi: sbarra a terra, la sbarra e repertorio classico, gli errori più comuni, l’approccio e la comunicazione da avere verso le donne anta, le procedure e come impostare le lezioni anche tramite video, così che siano fruibili comodamente anche online.

“Con questi corsi di formazione per insegnanti, la mia mission è quella di consentire a ballerine, ex ballerini, insegnanti e centri di acquisire più valore sul mercato, grazie al metodo Danza Classica No Under 40, e di vivere bene economicamente con la propria passione.” conclude Alina Quintana.

