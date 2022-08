Borgo dei Lecci, Emilio Caramia: “Vacanze, l’esclusività sempre più ricercata in particolar modo dagli ospiti stranieri”

Agosto 11, 2022

(Brindisi, 11/8/22) – Il direttore del boutique hotel pugliese, rinomata luxury design destination, spiega come negli ultimi anni è cresciuta la richiesta per strutture di nicchia che rispettano la privacy degli ospiti, offrendo allo stesso tempo alta qualità del servizio

Brindisi, 11 agosto 2022. Il mondo del turismo è ricco di sfaccettature, un mercato ampio e diversificato che offre molteplici soluzioni a seconda di chi ci si rivolge. Esiste un turismo di nicchia, che cerca privacy e attenzioni particolari, che in Italia trova numerose proposte grazie a strutture immerse nella natura, con ristoranti dalla cucina gourmet, ambientazioni di design realizzate ad hoc per trasmettere benessere e pace. “L’esclusività è diventata molto attraente specie per chi vive quotidianamente in contesti cittadini caotici, in grandi città internazionali. Ecco perché la maggioranza degli ospiti che si rivolge a strutture di design e immerse nel verde viene dall’estero, con l’Italia meta perfetta per una vacanza all’insegna del relax”, racconta Emilio Caramia, direttore di Borgo dei Lecci, rinomato boutique hotel pugliese. La struttura è stata realizzata nel cuore della Selva di Fasano, circondata dal verde e vicina al mare, con un lido privato chiamato Mare Morto Beach. Un luogo dove è davvero possibile staccare la spina dalla vita di tutti i giorni, con Borgo dei Lecci che propone 9 camere esclusive, ciascuna con patio e giardino privato. Ogni camera è diversa, tra deluxe, superior, superior con vasca idromassaggio e junior suite: una ricerca della perfezione per rendere unica e magica la vacanza presso la struttura pugliese. Le attuali sistemazioni verrano accompagnate da nuove 10 camere, sempre nel segno dell’esclusività e del design. “Abbiamo pensato proprio al nostro pubblico di riferimento, desideroso di privacy e allo stesso tempo di benessere. I nostri ospiti sono concentrati nello star bene, noi pensiamo ad offrire un servizio esclusivo”, prosegue il direttore. Un servizio tailor made da tutti i punti di vista, accompagnato dalla ristorazione gourmet del ristorante, che riprende la cucina pugliese rivisitata in chiave moderna. Borgo dei Lecci è curato nei minimi particolari, con la possibilità di utilizzo della piscina, della palestra fitness, dell’area relax Villa Angelina, con Terrazza Solarium e spazio all’aperto che permette di contemplare la natura. La direzione è impegnata anche nella realizzazione di eventi dall’alto valore aggiunto, con massimo 50 ospiti ai quali vengono rivolte tutte le attenzioni del caso. Un luogo esclusivo dove poter soggiornare per rigenerarsi, tra il verde della natura e spazi costruiti appositamente per trascorrere giornate all’insegna del benessere.

Sito web https://ilborgodeilecci.com