Bormioli Pharma intraprende un percorso digitale con ANT

Giugno 20, 2023

– Bormioli Pharma, insieme ad ANT, implementa un nuovo sistema analitico di classe MES per migliorare i processi produttivi nello stabilimento di Rivanazzano. Il progetto prevede il collegamento di 100 macchine per misurare l’OEE e tutti gli indicatori chiave di prestazione.

MILANO, Italia, June 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Quest’estate Bormioli Pharma, fornitore internazionale di soluzioni sanitarie che produce imballaggi primari in vetro e plastica per uso farmaceutico, sta lanciando un nuovo progetto per migliorare i processi analitici in uno dei suoi più grandi stabilimenti di Rivanazzano, in Italia.

ANT fornisce a Bormioli Pharma una soluzione di monitoraggio delle prestazioni OEE che include un modulo di connettività delle macchine leader del settore. Oltre al software, ANT fornisce anche l’installazione dell’hardware e il cablaggio. Il sistema sarà implementato sulle macchine di processo secondarie ed esteso anche alle macchine di processo primarie nel 2023.

L’intero progetto si svolgerà presso lo stabilimento di Rivanazzano e coinvolgerà quasi 100 macchine che saranno collegate al sistema ANT. L’obiettivo del progetto è quello di aumentare l’OEE e tutti gli indicatori chiave di prestazione attraverso un software analitico innovativo.

Non vedo l’ora di vedere l’inizio del progetto!

Quello che ANT fornisce a Bormioli Pharma è davvero completo, il sistema è flessibile e adattabile alle nostre esigenze. Mi piace il fatto che ANT sia un fornitore end-to-end.

Per quanto mi riguarda, sono molto soddisfatto del modulo di connettività delle macchine perché è essenziale per il mio lavoro: poter vedere tutti i dati in tempo reale e condividerli con gli altri reparti dell’azienda mi dà una solida base per migliorare la produzione e l’impianto.

Veronica Ottonello, ingegnere di processo industriale

Sono entusiasta di iniziare la collaborazione con Bormioli Pharma.

È il prossimo grande partner dell’industria farmaceutica e del packaging. ANT è in costante crescita e ora estendiamo la nostra presenza sul mercato italiano. Il progetto comprende quasi 100 macchine, tra cui macchine per l’iniezione, l’assemblaggio e la compressione. ANT fornisce una soluzione Smart Factory completa: consegna dell’hardware, installazione dell’hardware e del cablaggio, concetto con consulenza, implementazione del software, formazione e fornitura di SLA per due turni.

Vedo un grande potenziale di collaborazione e vantaggi per Bormioli Pharma per migliorare la produzione, ad esempio per segnalare la produzione più velocemente, migliorare l’OEE e permettere ai manager di lavorare sui dati reali delle macchine.

Lukasz Iskra, Direttore dello sviluppo commerciale

Contatto: Sebastian Kasza, Direttore Marketing, sebastian.kasza@antsolutions.eu

Informazioni sull’azienda: ANT Solutions, Al. Pokoju 18, Cracovia, Polonia https://antsolutions.eu/

Fotos che accompagnano questo annuncio sono disponibili all’indirizzo:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9cf1a069-2205-4846-bc1d-35e14b8975achttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e227d2a-bc2e-4dbf-a716-83dd055b4fb4