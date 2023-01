Borsa e investimenti: i migliori titoli del settore utility secondo Mercati24

Gennaio 12, 2023

(Adnkronos) – Milano, 12 Gennaio 2023. L’inflazione, come annunciato dagli addetti ai lavori in più di un’occasione, si confermerà nel 2023 il driver principale sui mercati finanziari, di conseguenza anche le mosse delle Banche Centrali rifletteranno gli sviluppi della sua dinamica con tutte le implicazioni per le quotazioni delle varie asset class.

I risparmiatori, sulla falsa riga degli ultimi mesi, sono già alla ricerca spasmodica di soluzioni di investimento, per proteggere il potere di acquisto dei propri patrimoni: tra i titoli sotto la lente i più gettonati risultano ovviamente le azioni ad alto dividendo, in quanto la tipologia di sottostante statisticamente dimostra un’elevata resilienza negli scenari iperinflattivi, mentre la remunerazione periodica del capitale immobilizzato assicura un minimo di ristoro nel caso i corsi azionari continuassero a muoversi in un bear market.

La redazione di Mercati24.com, portale di formazione e di divulgazione in ambio finanziario, ha stilato a tal proposito un tutorial davvero interessante sulle azioni con alti dividend yield appartenenti al settore delle utility, quel comparto in cui operano le società quotate che si occupano dell’erogazione e della gestione di servizi dedicati ai cittadini. Le aziende in questione non solo sono caratterizzate da solidi fondamentali, ma di norma godono di una certa anticiclicità, un attributo che può rivelarsi di grande efficacia nei momenti di alta volatilità, per dare stabilità ai portafogli di investimento. Inoltre, la guida sul trading di Mercati24.com non si limita a proporre un mero elenco di titoli ad alto dividendo, ma espone finanche le tecniche utilizzate dai professionisti della finanza, per costruire strategie di breve e di lungo termine, e analizza le caratteristiche degli intermediari più idonei per eseguire l’operatività.

Azioni del settore utility con dividendi superiori al 4%

Poche settimane fa, come evidenzia l’approfondimento di Mercati24.com, gli analisti di Rbc Capital Markets hanno elaborato un report in cui venivano messi in evidenza i tratti salienti delle utility europee con i migliori fondamentali; nella watch list approntata dal team di specialisti figuravano aziende con dividend yield superiori al 4% che, a dispetto di una performance negativa dell’indice di riferimento -Eurostoxx 600 utilities- fino al momento dell’analisi, nei mesi a venire potrebbero fare meglio del mercato.

Fra i titoli da tenere d’occhio merita una citazione SSE, con una cedola nel 2023 pari al 3,5%; secondo gli addetti ai lavori l’azione con giudizio outperform, ha un target price di 2050 pence, pertanto gli investitori oltre a incassare un buon dividendo potrebbero beneficiare di un upside potenziale a doppia cifra. Discorso analogo per Energias de Portugal: da outperform il target price del titolo è di 5,40 Euro con un dividendo per l’anno in corso del 5%.

Strategie operative con le azioni del settore utility

Secondo gli esperti di Mercati24.com, anche se su questi titoli le risorse sono da allocare con orizzonti temporali di lungo periodo, i vari sottostanti si potrebbero accumulare poco alla volta in varie tranches, per abbassare i prezzi medi di carico nell’eventualità che la volatilità si ripresentasse con ulteriori colpi di coda nel nuovo anno.

Utilizzando i servizi di intermediazione erogati dai broker online, è possibile allestire un portafoglio ben bilanciato anche con piccoli capitali e senza essere gravati da costi commissionali troppo onerosi. Inoltre, selezionando fra le varie società quelle che mettono a disposizione dei propri utenti sia l’acquisto di real stock in modalità Direct Market Access sia la compravendita di Contratti per Differenza su azioni, si è in grado di effettuare una diversificazione multi-strategy.

Il canale operativo DMA rappresenta infatti per gli investitori la soluzione di investimento ideale per le allocazioni buy and hold, mentre i CFD risultano di grande utilità nella speculazione di breve termine, in quanto oltre a replicare sinteticamente il prezzo del sottostante, implementano anche le funzionalità di short selling e di leva finanziaria.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl