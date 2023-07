BPER Banca, il premio “Valore Impresa” a tre Pmi eccellenti della Sicilia

Luglio 18, 2023

(Modena, 18 luglio 2023) – Mondial Granit, Avimecc e Il Galletto si sono aggiudicate il premio per il loro approccio al business profondamente innovativo e sostenibile e alla loro capacità di generare sviluppo nell’economia della loro regione e al di fuori

Modena, 18 luglio 2023 – “Valore Impresa”, il premio istituito da BPER Banca con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a un approccio al business innovativo e sostenibile e alla capacità di generare sviluppo, è stato consegnato ieri sera a Catania a tre PMI eccellenti della Regione Sicilia. Le tre aziende si sono dimostrate capaci e resilienti e in un contesto come quello attuale, caratterizzato da tensioni e instabilità. Il premio è stato consegnato da Giuseppe La Boria, Responsabile Direzione territoriale Sicilia Calabria, a Mondial Granit S.p.A., Avimecc S.p.A. e Il Galletto società consortile agricola a responsabilità limitata O.P..

Per Mondial Granit ha ricevuto il premio Giovanni Leonardo Damigella, Amministratore. Mondial Granit produce e commercializza marmi, pietre e graniti sul mercato intercontinentale. Oggi estesa su un territorio di 220 mila metri quadrati ha anche due filiali, una a Massa, per la commercializzazione di blocchi, e una a Valderice per la promozione del perlato e del perlatino. Tutte le attività d’impresa vengono svolte coniugando mentalità imprenditoriale, tecnologia, rispetto per l’ambiente e sviluppo del territorio al fine di promuovere un modello di crescita industriale d’avanguardia.

Ad Avimecc il premio è stato consegnato a Michele Leocata, Consigliere Delegato. Fondata negli anni ’70, Avimecc è una importante realtà del panorama avicolo siciliano, presente in tutti i supermercati e ipermercati della Sicilia. Dalla selezione delle materie prime per la produzione dei mangimi, all’allevamento dei polli da carne, alla distribuzione del prodotto destinato alle tavole, Avimecc oggi è a capo di un sistema agroalimentare integrato con il pieno controllo del processo produttivo. L’attenzione per l’ambiente è uno degli aspetti più importanti della politica aziendale di Avimecc, come dimostrano i traguardi raggiunti dall’azienda in questo campo, dall’ottenimento della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) all’installazione di potenti impianti fotovoltaici sulle coperture di tutti i siti produttivi. Guidano l’azione di Avimecc anche valori come la ricerca della qualità e la costante innovazione.

Infine, per Il Galletto ha ricevuto il premio Giuseppe Auteri, Amministratore Delegato. Le principali produzioni della cooperativa agricola Il Galletto sono le arance Tarocco rosso e un’ampia gamma di uve da tavola precoci, coltivate in serra. La cooperativa nasce nel 2008 da un progetto di Giuseppe Auteri che, insieme ad altri nove produttori rappresentativi del comparto ortofrutticolo, decide di fondare una cooperativa agricola per far fronte alla richiesta crescente di frutta con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

“Sono lieto di consegnare il premio ‘Valore Impresa’ a tre aziende che rappresentano un vero e proprio esempio di eccellenza italiana, che hanno saputo trasformare la passione verso il proprio lavoro, i beni della propria terra e il legame con il territorio in un caso imprenditoriale di successo – ha dichiarato Giuseppe La Boria, Responsabile Direzione Territoriale Calabria Sicilia. “Per noi di BPER Banca è un orgoglio poter aiutare e accompagnare queste imprese nel loro percorso di crescita e innovazione ed essere presenti in Sicilia, regione la cui economia ha mostrato particolare resilienza e capacità di adattamento. Qui negli ultimi anni ci siamo sempre più consolidati: in Sicilia abbiamo infatti ad oggi 48 sportelli e uno in apertura a Ragusa, 25 mila imprese clienti e circa 132 mila privati. Inoltre, abbiamo completato con successo l’integrazione delle filiali Carige in Sicilia con la valorizzazione delle migliori professionalità presenti”.

Le Pmi della Sicilia hanno ricevuto il premio BPER Banca “Valore Impresa” in occasione della tappa locale dell’evento “L’Economia d’Italia – Industria, filiere e capitali per la crescita del Paese”: il roadshow realizzato da BPER in partnership con Corriere della Sera.

Per maggiori informazioni: bper.it