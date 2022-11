BPPB inaugura la nuova sede della Filiale di Trani: valore e comfort

Novembre 23, 2022

(Trani 23/11/2022) – Si è svolta ieri mattina la cerimonia inaugurale della nuova sede della Filiale di Trani della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Nuovi spazi, più innovazione, nuovo layout e nuovo comfort: questi gli obiettivi alla base del percorso di ammodernamento che la Banca ha intrapreso da qualche anno per i suoi ambienti. Un processo ad impatto green che ha coinvolto dunque anche la piazza di Trani: la nuova dipendenza, che vanta una posizione più centrale rispetto alla precedente, presenta ambienti più accoglienti, moderni e funzionali, che ospitano sistemi digitali avanzati; ad accogliere la clientela all’ingresso della nuova sede, un ampio e luminoso open Space che favorisce il dialogo e il contatto con il personale di filiale. Tra le novità presenti, va annoverata l’introduzione, all’interno dei locali, di due casse self service di ultima generazione, che permettono di eseguire tutte le operazioni tradizionali in totale autonomia. Dal lato della sostenibilità, una struttura più moderna ed efficiente dal punto di vista energetico, con l’esclusivo utilizzo di luci a led, che consentono di ridurre notevolmente l’impatto ambientale ed economico della Filiale.

La cerimonia di inaugurazione, aperta con il taglio del nastro della Responsabile Comunicazione della Banca Rossella Dituri e la benedizione di Don Mimmo De Toma, si è svolta alla presenza del sindaco di Trani Amedeo Bottaro, del Presidente Leonardo Patroni Griffi, dell’Amministratore Delegato Alessandro Maria Piozzi, dei Vice Direttori Generali Francesco Paolo Acito e Vittorio Sorge e del Direttore Commerciale Vincenzo Marvulli della BPPB.

“Un ulteriore tassello a questo processo innovativo e sostenibile al tempo stesso, che la Banca ha intrapreso con lungimiranza ed entusiasmo – afferma il Presidente Leonardo Patroni Griffi. L’obiettivo primario che ci poniamo ormai da tempo è quello di essere punto di riferimento per la nostra comunità, e il territorio. Un augurio di buon lavoro alla squadra di Trani da parte di tutti noi”

Nella foto: Taglio del nastro Rep. Comunicazione R. Dituri. Da sinistra l’AD A. Piozzi, il Sindaco A. Bottaro, il Presidente L. Patroni Griffi.

Contatti: https://www.bppb.it/